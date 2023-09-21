Погружение во тьму: Россия возобновила удары по украинской энергетике
Впервые за последние полгода после российских ударов получили повреждения объекты энергетической структуры Украины.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
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«В четверг, 21 сентября, из-за последствий вражеской атаки впервые за 6 месяцев повреждение энергообъектов в западном и центральном регионах. Из-за последствий атаки было частичное обесточивание в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях», – говорится в сообщении.
При этом глава правления компании Владимир Кудрицкий говорит, что пока нельзя утверждать, что это начало новой массированной волны целенаправленных атак по энергосистеме.
«Энергетики не располагают такой информацией и не могут прогнозировать действия врага. Но у нас нет иллюзий. Мы читаем сообщения ГУР Минобороны и знаем, что враг циничен и жесток, все моральные и правовые рамки перешли давно. Поэтому мы готовимся к любым возможным сценариям», – заявил кудрицкий.
В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сегодня на брифинге напомнил, что вчера был атакован Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.
«Поэтому можно делать определенные предположения, что объекты топливно-энергетического сектора все же будут под прицелом у врага. И к этому тоже нужно готовиться. Потому что скоро отопительный сезон. И враг, возможно, не откажется от планов наносить удары по таким объектах, кроме военных», – опасается Игнат.
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