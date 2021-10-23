Погрязшая в бардаке Украина пугает Европу «хаосом» из-за контрактов с Газпромом

23.10.2021 18:31 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина пугает, что «в Европе наступит хаос», если вдруг страны ЕС начнут массово заключать газовые соглашения с РФ в обход украинской ГТС по примеру Венгрии.

Соответствующие тезисы в эфире телеканала «4 канал» озвучила бывшая замглавы украинского МИДа, советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У «Газпрома» есть своя долгосрочная стратегия, которую он применяет к изменениям, которые происходят вокруг. А бюрократическая машина ЕС сейчас не в таком исправном состоянии, чтобы реагировать быстро на изменения, которые происходят на газовом рынке, а, тем более, с изменениями, которые связаны с изменениями внешней среды», – рассказала Зеркаль.

«Что нам делать, когда страны ЕС начнут массово заключать соглашения с РФ в обход нашей украинской ГТС?» – озвучила ведущая вопрос телезрителя.

«ЕС так построен, что у него есть какие-то принципы, если они вообще перестанут соблюдать свои принципы, то не будет ЕС и будет хаос. А что будет в хаосе, никто не знает», – сокрушается советник.