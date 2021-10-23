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23.10.2021 18:31 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Д.Б., Украина
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Погрязшая в бардаке Украина пугает Европу «хаосом» из-за контрактов с Газпромом

Новости УкраиныУкраина пугает, что «в Европе наступит хаос», если вдруг страны ЕС начнут массово заключать...

Украина пугает, что «в Европе наступит хаос», если вдруг страны ЕС начнут массово заключать газовые соглашения с РФ в обход украинской ГТС по примеру Венгрии.

Соответствующие тезисы в эфире телеканала «4 канал» озвучила бывшая замглавы украинского МИДа, советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У «Газпрома» есть своя долгосрочная стратегия, которую он применяет к изменениям, которые происходят вокруг. А бюрократическая машина ЕС сейчас не в таком исправном состоянии, чтобы реагировать быстро на изменения, которые происходят на газовом рынке, а, тем более, с изменениями, которые связаны с изменениями внешней среды», – рассказала Зеркаль.

«Что нам делать, когда страны ЕС начнут массово заключать соглашения с РФ в обход нашей украинской ГТС?» – озвучила ведущая вопрос телезрителя.

«ЕС так построен, что у него есть какие-то принципы, если они вообще перестанут соблюдать свои принципы, то не будет ЕС и будет хаос. А что будет в хаосе, никто не знает», – сокрушается советник.

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