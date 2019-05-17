Погрязшая в кризисе Молдова тормозит переговорный процесс по Приднестровью

17.05.2019, Москва, Елена Острякова

Очередная встреча по приднестровскому урегулированию в формате 5+2 (Молдавия и Приднестровье – стороны конфликта, РФ и Украина – гаранты и посредники, ОБСЕ – посредник, а США и Европейский союз – наблюдатели) состоится либо в июне, либо в сентябре этого года.

Об этом в эфире приднестровского телеканала ТСВ заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

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«Визит посредников и наблюдателей в переговорном процессе в Молдову и Приднестровье состоится уже в следующем месяце. Цель этого визита — предметно обсудить текущую ситуацию с тем, чтобы подготовиться к предстоящему заседанию в формате 5+2. Если все пройдет удачно, то заседание в формате 5+2 пройдет либо в июне, либо в сентябре. Это может перезапустить диалог на хорошем уровне», – сказал Игнатьев.

Последняя встреча в формате 5+2 состоялась весной прошлого года. Переговорный процесс остановился из-за политической ситуации в Молдове, где сначала проходили парламентские выборы, а потом разразился парламентский кризис.

«Есть определенная нацеленность на достижение результата, есть следование повестке и принципам переговорного процесса. Не хватает политической воли со стороны Кишинева. Наша задача — убедить молдавскую сторону двигаться более предметно и переходить к интенсивному диалогу», – сказал Игнатьев.

Директор бюро политических исследований «Медиатор» Сергей Широков полагает, что Молдова намеренно затягивает переговорный процесс, вводя в него посторонние вопросы.

«Ситуация вокруг села Варницы показывает, что молдавская сторона будет пытаться отвлечь от повестки, внести новые элементы, чтобы не вести содержательный диалог. Появляются проблема военных складов в Колбасне, усыновления», – сказал Широков.

На этой неделе правительство Молдовы заявило, что Приднестровье отказалось от претензий на пригород Бендер Варницу, что не соответствует действительности. Кроме того, вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Кристина Лесник на встрече со специальным представителем председателя ОБСЕ Франко Фраттини заявила, что военным складам в Колбасне необходима инспекция.

Президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что мировое сообщество должно признать независимость Приднестровья, где за 30 лет раздельного существования с Молдовой сформировался свой народ, «который имеет право на свое определение».

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в 2007 году 97% участников референдума в Приднестровье поддержали независимость ПМР от Молдовы с последующим воссоединением с Россией.