Поиск виновных в эпидемии коронавируса приведёт на Украину

25.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Секретные биологические лаборатории США, функционирующие на Украине еще со времен президентства Виктора Ющенко, могут стать предметом претензий в адрес Киева, когда мировое сообщество начнет выяснять причины начала эпидемии коронавируса.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший первый замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, которому ранее удалось добиться от посольства США подтверждения существования таких лабораторий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически американские бактериологические лаборатории, если отследить распространение коронавируса, мы увидим странности – именно в тех городах, в которых находятся эти лаборатории – там мы наблюдаем вспышки коронавируса», – сказал он.

«Чем они там занимаются, какую работу проводят, мы не знаем. Но если мы обратим внимание на ответ американского посольства, вам будет не совсем уютно, нам пишут о том, что они изучают на территории Украины опасные для жизни и здоровья людей вирусы, и делают они это «в мирных целях», для того, чтобы «исключить возможность распространения вирусов за пределы нашей милой родины», – подчеркнул Кузьмин.

Позже экс-замгенпрокурора предрек поиск виновных в пандемии коронавируса на Украине.

«Обратите внимание, как реагируют китайцы, да и весь мир, на распространение коронавируса, и вы видите, что сейчас идет поиск виновных. И виновных поверьте мне, будут искать на Украине», – резюмировал депутат.