Поиздержавшийся Чичваркин набросился на «мерзотный Евросоюз»
Украину в ЕС ждет разорение, как и страны Балтии.
Об этом бизнесмен-иноагент и аферист Евгений Чичваркин заявил на украинском ютуб-канале Новыны.Лайв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что было, из-за чего произошел Евромайдан. Напомнить вам? Мерзотный Евросоюз даст Украине чудовищно маленькие квоты беспошлинной торговли. Вы посмотрите на страны Балтии. Они производили много, а потом это количество сократилось, потому дали продавать очень мало. Это то, что не подписал Янукович, потому что квотирование было чудовищным.
Евросоюз мог сюда продавать, сколько угодно, а Украина могла продавать очень мало. Проблема в том, что ЕС и его внутренняя торговая система не очень честная. Она сделана для Франции, Германии, Испании и больших, чтобы не давать устроить демпинг и продавать», – сказал Чичваркин.
По его словам, «мерзотный европейский протекционизм» сводится к искусственному введению санитарных требований, которые делают продукцию новых членов ЕС в 6 раз дороже и поэтому неконкурентоспособной.
Спасибо!
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