Поиздержавшийся Чичваркин набросился на «мерзотный Евросоюз»

Украину в ЕС ждет разорение, как и страны Балтии.

Об этом бизнесмен-иноагент и аферист Евгений Чичваркин заявил на украинском ютуб-канале Новыны.Лайв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что было, из-за чего произошел Евромайдан. Напомнить вам? Мерзотный Евросоюз даст Украине чудовищно маленькие квоты беспошлинной торговли. Вы посмотрите на страны Балтии. Они производили много, а потом это количество сократилось, потому дали продавать очень мало. Это то, что не подписал Янукович, потому что квотирование было чудовищным.

Евросоюз мог сюда продавать, сколько угодно, а Украина могла продавать очень мало. Проблема в том, что ЕС и его внутренняя торговая система не очень честная. Она сделана для Франции, Германии, Испании и больших, чтобы не давать устроить демпинг и продавать», – сказал Чичваркин.