Пойдет ли американский эсминец к Керченскому проливу

26.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Эсминец ВМС США «Дональд Кук» может быть использован для провокации в Керченском проливе.

Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия 24» заявил журналист Юрий Гордиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Этот корабль еще 98-го года. За это время техника устарела. Такого рода корабли либо списывают либо используют для стрельб в учебных целях. Напрашивается вывод, а не попытаются ли этого «Кука» куда-то загнать, чтобы Россия потопила, желательно с жертвами, а потом обвинить в убийстве американских военнослужащих. Уже в 2014 году его подталкивали на некий конфликт. Может, даже не Россия, а какой-то случайный выстрел может потопить этот эсминец, и повторится ситуация с малайзийским «боингом», – сказал Гордиенко.

С ним не согласился замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Вероятность невысока. Американцы любят все делать чужими руками. Им будет жалко даже этот устаревший корабль, тем более, что на нем все-таки есть и не устаревшие системы. При этом они считают, что провокации на воде менее чреваты, чем на суше. Ну захватят украинских военнослужащих — их не жалко. Если будут провокации, то при информационной поддержке США, но без прямого участия», – сказал Жарихин.