Пойдём в наступление по разминированным телами ВСУ тропам – Безсонов

Владимир Гладков .  
05.07.2023 22:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если интенсивность потерь ВСУ будет сохраняться в том же темпе, то ВС РФ уже к началу августа могут думать о наступлении.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил экс-замминистра информации ДНР, военный эксперт Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если интенсивность потерь ВСУ будет сохраняться в том же темпе, то ВС РФ уже...

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«Допустим, сегодня эффективно отработали по скоплению живой силы и техники в районе Дружковки, Краматорска и Константиновки. Сколько там погибло досконально – очень сложно сказать. Особенно тяжело считать в тылу. Мы понимаем, что на фронте можно и «птичкой» посмотреть, передают, есть некоторые радиоперехваты.

Сейчас их потери могут быть больше, потому что мы адаптировались к их тактике, мы научились жечь абсолютно всеми средствами огневого поражения современные танки «Леопард». «Ланцеты», управляемые противотанковые ракеты, понятно – артиллерия, понятно – авиация, и даже FPV дроны.

Если интенсивность их наступательных действий сохранится в таком режиме, я думаю, что конец июля-начало августа – и мы уже можем думать о своём наступлении. По сути, по тем тропам, которые они разминировали со своей стороны, сняли минные заграждения, с нашей стороны разминировали техникой, своими солдатами. Можно по этим тропам», – рассказал Безсонов.

Тем не менее, по его словам, недооценивать противника нельзя.

«Во-первых, технику им возобновят и поставят ещё больше. Допустим, 41-й пакет военной помощи со стороны США предусматривает в два раза больше техники – это танки и БМП «Брэдли», чем это было в 40-м пакете. То есть то, что просила Украина, то, что просил Залужный для наступления, им дали, дали даже больше. Но этого оказалось недостаточно. Им сейчас дадут ещё больше», – объяснил эксперт.

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