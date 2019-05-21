Пойдёт ли Украине впрок «молдавский урок»

21.05.2019, Москва, Елена Острякова

Украина в Донбассе не учла ошибки, допущенные Молдовой в ходе приднестровского конфликта в 1992 году.

Об этом в эфире Бельцкого телевидения заявил молдавский политолог Зураб Тодуа.

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«Украина, к сожалению, повторила ошибки Молдовы. Конфликт на Донбассе развивался примерно по тем же лекалам, что и приднестровский.

Уроки, которые извлекли граждане и политический класс Молдовы, не были учтены нашими соседями.

Прививка, которую получила Молдавия в связи с приднестровским конфликтом, останавливает рост популярности радикалов, которые есть и в нашей политике. Люди практически не голосуют за носителей радикальных идей», – сказал Тодуа

По его мнению, пример Украины показывает, что радикальные действия не приводят к успеху.

«Возникает вопрос: а нужно ли было Украине переживать этот период. Анализируя, как это все там происходило, я понимаю, что если бы люди, которые выводили людей на Майдан, подождали бы очередных выборов, Янукович на них бы проиграл.

Так может, был смысл подождать и сменить власть нормальным путем. И мы бы имели бы сейчас целостную Украину, Крым был бы в ее составе, и на Донбассе был бы мир. Но под влиянием внешних сил там был запущен радикальный сценарий», – посочувствовал Тодуа загнавшей себя в тупик Украине.