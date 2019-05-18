Пойдёт ли Зеленский напролом?

18.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может распустить Верховную Раду в любой момент независимо от того, есть ли в ней коалиция или нет. Об этом в своем блоге заявила известная украинская адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Она отмечает, что главное для Зеленского издать соответствующий президентский указ, который можно будет обжаловать несогласным с решением депутатам, но этот процесс растянется надолго.

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«В украинском законодательстве после многочисленных конституционных пертурбаций не осталось больше в регламенте понятия «коалиция». А, значит, нет никаких способов зафиксировать факт ее наличия или отсутствия…

В принципе, это вообще не актуально по той простой причине, что если у «ЗЕльца» возникнет желание разогнать Верховную Раду, ему достаточно просто написать в своем указе: «Дорогие товарищи, я считаю, что вас не существует» с такого-то времени. Например, с 2016-го года, когда из коалиции свалили «Самопомощь» и Юлия Владимировна.

Он это пишет в своем указе, а вы, товарищи, если с этим не согласны, то руки в ноги – в Верховный Суд, обжалуйте указ президента. Но печалька заключается в том, что суд не может приостановить действие такого указа. И дело будет слушаться-слушаться-слушаться, но указ должен выполняться», – заявила Монтян.

Однако в «Народном фронте», который накануне покинул коалицию в расчете на получение иммунитета Верховной Радой от роспуска, убеждают в обратном.

«Единственным основанием для того, чтобы считать коалицию несуществующей, является исключительно заявление главы Верховной Рады, которое прозвучало. То есть, коалиция перестала существовать с сегодняшнего дня. Все остальные инсинуации, трактовки, вбросы не имеют ничего общего ни с Конституцией, ни с действующим законодательством. Ни с сегодняшнего, ни до сегодняшнего дня – ни у уходящего президента, ни у нового, – оснований, юридических, конституционных оснований, не существует», – заявил в эфире телеканала ZIK глава фракции НФ в парламенте Андрей Тетерук.

Напомним, что роспуск Верховной Рады и досрочные выборы нужны Зеленскому, чтобы на пике популярности завести в новый парламент максимальное число лояльных новому президенту депутатов.

Если распустить Раду не удастся, избирательная кампания должна пройти осенью, однако к этому времени Зеленский может утратить поддержку населения из-за разочарования и экономических проблем Украины.

Сейчас Зеленский не имеет фракции в парламенте и не может лоббировать нужные кадровые назначения.