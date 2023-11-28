«Пойдут до конца» – на выборах в США всплывёт вся педофильская сущность американской политики

Скандалы с педофилией в американской политической системе – нормальная предвыборная практика. И то, что теперь в них еще и замешана Украина говорит о намерении республиканцев одним махом решить две проблемы – победить демократов и понизить статус украинской власти с борцов за демократию до торговцев детьми.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он усомнился в том, что жена президента Украины Елена Зеленская не знает о том, что ее фонд под прикрытием благородной миссии по спасению детей от украинского конфликта занимается переправкой сирот в Европу для сексуального рабства.

«Как известно, самый слепой тот, кто закрывает глаза. Я готов поверить, что Зеленская старается не вникать в какие-то подробности деятельности своего фонда, но вряд ли ей это удаётся. Скорее всего, знает. Но дело, конечно, не в одной Зеленской – дело именно в системе. Скажем, система опеки и усыновления Соединённых государств Америки с незапамятных времён организована так, что семья, которая взяла ребёнка, может его спокойно передать следующей семье. А сама для тех же развлечений взять кого-то посвежее. И ещё. Один мой коллега на рубеже тысячелетия немало работавший криминальным репортёром в Риге пришёл к выводу, чтоб в Прибалтийских республиках просто не допускают в большую политику никого, кто не согласился бы поучаствовать в педофильских развлечениях. Просто для того, чтобы иметь компромат. И если человек поведёт себя не так, как ему заказывают, его есть чем убрать. Я думаю, что такая практика существует не только в Прибалтике», – отметил Вассерман.

Одним из самых известных педофилов в политике он назвал сына американского президента Джо Байдена.

«Хантер Джозеф Робинетович Байден неоднократно уличён в половой активности с несовершеннолетними. Но уголовное дело по этому поводу не возбуждают, и если демократам удастся в следующем году вновь подделать выборы, то очевидно, дело и не возбудят. Но против тех, кого надо убрать, всегда есть чем их зацепить, и я думаю, это тоже достаточно существенная сторона дела», – подчеркнул обозреватель.

Он добавил, что помимо Европы детей переправляют в Канаду под предлогом правильного идеологического воспитания.

«Переправляют детей не только через южную границу, но и через северную, поскольку в Канаде довольно обширное гнездо украинства. Собственного, было время, когда теорию «Украина не Россия» только в Канаде и разрабатывали. Туда могут ввезти чёртову уйму детей, якобы на идеологическое воспитание, а сколько из них оказывается потом чуть южнее Канады, никто не подсчитывает», – указал Вассерман.

«Ещё одно замечание: тот же коллега, между прочим, несколько раз писал об одном деле, которое наблюдал именно в качестве криминального репортёра в Риге. А именно, некий профессор, психолог наладил серийное производство гомосексуальных подростков, в основном, мужского пола. И нынешние заявления о том, что мол гомосексуалистами не воспитываются, а рождаются, он с лёгкостью опроверг, разработав очень простую, но вполне эффективную методику. И это ещё одно подтверждение того тезиса, что гомосексуалистами не рождаются, а становятся», – заключил Вассерман.

Кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов добавил, что прежде скандалы с половыми преступлениями возникали на теме гомосексуализма. Но когда однополые связи перестали быть чем-то компрометирующим, осталось только одно – «пиццагейт».

«Раньше это был гомосексуализм. Это было противозаконно, связка элиты в этом работала, а потом это всё легализовалось. Поэтому осталась только одна незаконная область – это педофилия. К сожалению, это распространенная практика, увы, в политической системе. Тут понятно, что республиканцы будут качать тему «пиццагейта». Ясно, что это будет их стратегия. Напомню, что в предыдущей компании (против Хиллари Клинтон) это было одно из главных направлений, которое работало в определённой степени. То есть, именно от того, что демократическая партия, комитет по демократической партии создал так называемое «педофильское кольцо», и на этом очень много реально было компромата, я чувствую, что они решили это снова обновить, эту историю. Я просто напоминаю – мы вступаем сейчас в начало предвыборной кампании, где каждая из сторон будет идти до конца», – подчеркнул эксперт.