«Пойдут другим путём»: СВО вытеснила из России агентуру майдана

Запад сейчас не способен на майдан в России, потому как частичная мобилизация вынесла за пределы страны всю агентуру. Поэтому попытки сорвать президентские выборы будут организованы с целью внести хаос и поставить под сомнение голосование и результат.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Попытки провокаций со стороны Запада будут, прежде всего, с целью хаотзации. Их инфраструктура сорвана, никакой цветной революции невозможно сейчас. Они не способны организовать какие-то массовые беспорядки и так далее. Но они тогда будут просто идти по организации хаоса – заблокировать подсчёт голосов, или организовать массовые фальсификации. То есть, проще говоря, их какая-то агентура будет вбрасывать какие-то фальсифицированные бюллетени, а потом другие их агенты будут якобы эти фальсификации разоблачать. Все это с целью дискредитировать честность выборов. Вот такая, значит, модель», – пояснил Марков.

Доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Мартынкин считает, что подготовка к провокациям начнется уже после Нового года, потому как перед Рождеством западные кураторы заняты праздничными хлопотами.

«Начнут, наверное, уже сразу же после Нового года. Потому что в этот период и западные кураторы будут не так активны, как обычно. Хотя сильно это заметно не будет, но такой статус-кво напряжённости будет соблюдаться всё равно. А вот после Нового года начнётся уже реальное нагнетание. Здесь действительно трудно что-то ещё сделать, потому что Запад себя в этом смысле загнал в такую ловушку – максимум всего уже было сделано, причём значительная часть ресурсов действительно потеряна из-за частичной мобилизации, когда их креатура физически покинула страну, и, тем самым, себя очень серьёзно засветила. Все санкции, какие только можно, уже введены. Здесь давление тоже ограничено. Хотя, конечно, будут пытаться каким-то образом надавить на наших партнёров экономических, чтобы эти санкции были именно в этот период как-то – больнее. Но выборы весной, когда ещё бюджет, что называется, полный. И экономический манёвр с нашей стороны тоже вполне реально совершить, чтобы минимизировать результат каких-то их экономических ударов», – уверен Мартынкин.