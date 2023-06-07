Пойдут ли ВСУ по дну Каховского водохранилища?

Олег Кравцов.  
07.06.2023 09:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1072
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Происшествия, Россия, Украина


Если каховское водохранилище пересохнет, то ВСУ не смогут пойти в наступление по его дну.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит известный российский военкор Дмитрий Стешин.

Если каховское водохранилище пересохнет, то ВСУ не смогут пойти в наступление по его дну....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По его словам, относительно последствий для ВС РФ разрушения дамбы Каховской ГЭС в России есть два прямо противоположных мнения – объективное и «вспепропальческое».

«Якобы будут смыты все наши оборонительные сооружения ниже Новой Каховки по берегу Днепра, затоплены минные поля. Возможно, Кинбургская коса превратится в остров и ВСУ попробует ее захватить, чтобы разблокировать порт в Очаково (там Британия успела построить базу НАТО) в устье Днепра. А с понижением уровня воды ВСУ может попробовать форсировать Днепр», – описывает гипотетическую ситуацию Стешин в «Комсомольской правде».

При этом указывает, что все на уровне допущений: «возможно» и «попробуют».

«Есть и другое мнение. ВСУ сейчас бегут с островов в дельте Днепра, которые были захвачены в рамках старой украинской тактики «жабий прыжок». Наша артиллерия «помогает» им эвакуироваться как можно быстрее», – добавил автор.

Отдельно он остановился на перспективах ВСУ форсировать Каховскоое водохранилище, которое сейчас резко мелеет.

«Слой ила на дне там достигает десятка метров. Такие заиленные пространства без воды превращаются в абсолютно непроходимые болота. Верхняя корка ила подсыхает и каменеет, а под ним – жижа, которая не выдерживает ни колесную, ни гусеничную технику. Выдержит ли вес человека – большой вопрос.

Если вывести среднее арифметическое из этих двух версий, ситуация не изменилась. Допускаю, что мы получили и затопленные позиции и совершенно неодолимое противником дно Каховского водохранилища, а немалую часть позиций ВСУ ликвидировала сама природа», – резюмирует Стешин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть