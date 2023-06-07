Пойдут ли ВСУ по дну Каховского водохранилища?

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Если каховское водохранилище пересохнет, то ВСУ не смогут пойти в наступление по его дну.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит известный российский военкор Дмитрий Стешин.

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По его словам, относительно последствий для ВС РФ разрушения дамбы Каховской ГЭС в России есть два прямо противоположных мнения – объективное и «вспепропальческое».

«Якобы будут смыты все наши оборонительные сооружения ниже Новой Каховки по берегу Днепра, затоплены минные поля. Возможно, Кинбургская коса превратится в остров и ВСУ попробует ее захватить, чтобы разблокировать порт в Очаково (там Британия успела построить базу НАТО) в устье Днепра. А с понижением уровня воды ВСУ может попробовать форсировать Днепр», – описывает гипотетическую ситуацию Стешин в «Комсомольской правде».

При этом указывает, что все на уровне допущений: «возможно» и «попробуют».

«Есть и другое мнение. ВСУ сейчас бегут с островов в дельте Днепра, которые были захвачены в рамках старой украинской тактики «жабий прыжок». Наша артиллерия «помогает» им эвакуироваться как можно быстрее», – добавил автор.

Отдельно он остановился на перспективах ВСУ форсировать Каховскоое водохранилище, которое сейчас резко мелеет.

«Слой ила на дне там достигает десятка метров. Такие заиленные пространства без воды превращаются в абсолютно непроходимые болота. Верхняя корка ила подсыхает и каменеет, а под ним – жижа, которая не выдерживает ни колесную, ни гусеничную технику. Выдержит ли вес человека – большой вопрос. Если вывести среднее арифметическое из этих двух версий, ситуация не изменилась. Допускаю, что мы получили и затопленные позиции и совершенно неодолимое противником дно Каховского водохранилища, а немалую часть позиций ВСУ ликвидировала сама природа», – резюмирует Стешин.