Поймали: Вечный огонь в Крыму осквернила 26-летняя алкоголичка

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Поджигала осознанно, но теперь раскаивается – в Керчи задержали 26-летнюю жительницу, которая осквернила мемориал «Вечный огонь». Свой поступок она списала на состояние алкогольного опьянения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В состоянии алкогольного опьянения подожгла венок на памятнике, танцевала на плите, – призналась дебоширка. – Прошу прощения за свое хулиганство у всего города».

Девушку задержали через несколько дней после того, как коммунальщики обнаружили залитую пластиком горелку Вечного огня и отбитые буквы с монумента в ней.

Это не первый случай попыток уничтожения памятника – в конце июля горелку уже заменили на новую из-за того, что неизвестные жгли на ней пластиковые бутылки.

Причастна ли задержанная к обоим случаям вандализма – полицией не сообщается. Как и статья, по которой будут судить хулиганку.