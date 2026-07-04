Пойманные на взятках и садизме укро-полицаи переводятся в ТЦК
Обещанной украинским правительством «реформой ТЦК» и не пахнет.
Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной раде заявил депутат Антон Яценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Работники ТЦК повсеместно отбирают у людей телефоны. Это какое-то указание министра обороны или Сырского? Почему мы как депутаты постоянно получаем такие обращения?
Второе – где результаты проверки ТЦК? Вы говорили, что будем проверять, но почему-то результатов нет.
Мы постоянно наблюдаем, когда бывших полицейских, которые выгнаны за коррупцию или за садистские вещи, – их берут в ТЦК. В Уманском ТЦК Мамотько такой есть. Где реформа ТЦК? Очень интересно», – возмущался Яценко.
Замминистра обороны Украины Василий Шкураков в ответ заверил: что касается реформы ТЦК, то сейчас министерство «решает комплексно этот комплексный вопрос», а что касается телефонов – «это недопустимо».
«Мы реагируем, людей лишают законного права, все случаи забирания телефонов или унижения достоинства изучаем. Реформа будет, в ближайшее время готовится представление её в правительстве», – отбрехивался Шкураков.
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