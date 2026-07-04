Пойманные на взятках и садизме укро-полицаи переводятся в ТЦК

Вадим Москаленко.  
04.07.2026 21:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 246
 
Дзен, Мобилизация, Украина


Обещанной украинским правительством «реформой ТЦК» и не пахнет.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной раде заявил депутат Антон Яценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обещанной украинским правительством «реформой ТЦК» и не пахнет. Об этом во время часа вопросов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Работники ТЦК повсеместно отбирают у людей телефоны. Это какое-то указание министра обороны или Сырского? Почему мы как депутаты постоянно получаем такие обращения?

Второе – где результаты проверки ТЦК? Вы говорили, что будем проверять, но почему-то результатов нет.

Мы постоянно наблюдаем, когда бывших полицейских, которые выгнаны за коррупцию или за садистские вещи, – их берут в ТЦК. В Уманском ТЦК Мамотько такой есть. Где реформа ТЦК? Очень интересно»,  – возмущался Яценко.

Замминистра обороны Украины Василий Шкураков в ответ заверил: что касается реформы ТЦК, то сейчас министерство «решает комплексно этот комплексный вопрос», а что касается телефонов – «это недопустимо».

«Мы реагируем, людей лишают законного права, все случаи забирания телефонов или унижения достоинства изучаем. Реформа будет, в ближайшее время готовится представление её в правительстве», – отбрехивался Шкураков.

Читайте также: Депутат Рады: Европейцам жёстко блокируют видео о беспределе ТЦК  

Метки:

English version :: Читать на английском Пойманные на взятках и садизме укро-полицаи переводятся в ТЦК

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить