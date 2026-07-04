Пойманные на взятках и садизме укро-полицаи переводятся в ТЦК

Обещанной украинским правительством «реформой ТЦК» и не пахнет.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной раде заявил депутат Антон Яценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Работники ТЦК повсеместно отбирают у людей телефоны. Это какое-то указание министра обороны или Сырского? Почему мы как депутаты постоянно получаем такие обращения?

Второе – где результаты проверки ТЦК? Вы говорили, что будем проверять, но почему-то результатов нет.

Мы постоянно наблюдаем, когда бывших полицейских, которые выгнаны за коррупцию или за садистские вещи, – их берут в ТЦК. В Уманском ТЦК Мамотько такой есть. Где реформа ТЦК? Очень интересно», – возмущался Яценко.