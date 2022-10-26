Пойманный ФСБ боевик меджлисовского батальона получил почти 9 лет колонии

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Наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима получил гражданин Украины Рустем Гугурик, задержанный ФСБ при попытке заехать в Крым из Херсонской области под видом беженца.

Установлено, что осужденный 1971 года рождения принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», которое решением Верховного суда Российской Федерации от 1 июня 2022 года признано террористической организацией.

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«Подсудимый, находясь в составе НВФ, осуществлял обеспечение батальона материальными ресурсами, обмундированием и продуктами питания. Кроме того, он неоднократно принимал участие в антироссийских акциях на территории Генического района, в том числе в период проведения Специальной военной операции на территории Украины. В марте 2022 года мужчина был задержан УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым при пересечении Государственной границы РФ под видом беженца», – сообщили в спецслужбе.