Пойманный участник неудачной украинской высадки в Крыму получил 20 лет тюрьмы

Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговор в отношении украинского диверсанта Александра Любаса, который в составе ДРГ ГУР Минобороны Украины должен был высадиться на Западном побережье Крыма в октябре прошлого года. Его приговорили к 20 годам лишения свободы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

4 октября группа украинских диверсантов на гидроциклах совершила попытку высадиться в районе мыса Тарханкут. Их засекли с воздуха, завязалась перестрелка. Позже Любас рассказал, что был ранен и упал в воду.

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«Нас отобрали 20 человек по работе по Крыму. Командиром был с позывным «Пейн», батальоном руководит «Титан». Тренировки были на скутерах – высадка, езда, чтобы быстро мог ехать, везде там скутера. Длились они не долго, три дня и все были обучены. Тренировались в Вилково Одесской области. Надо было зайти в Крым, поставить флаг, сказать речь и отойти. Первая попытка была неудачной, так как по нам работала «сушка». Нам надо было отходить. Вторая попытка – было 5 скутеров и один катер. Подход должен был быть на скутерах, а катер в 20 км ждал нас на подходе. Главный был на скутерах с позывным «Мишаня». Они первыми должны были подойти к берегу и дать маячок. Когда они дали маячок, мы двинулись, все четыре скутера. Начался обстрел. При отходе меня ранило, и я упал в воду. Упал и сразу сообразил, что надо плыть к берегу. Там меня обнаружили солдаты Российской Федерации. Ничего плохого сказать не могу – раны мне заделали, забинтовали, согрели», – сообщил задержанный на допросе.

Его сослуживцам не повезло. Тело одного в гидрокостюме выбросило на берег моря в 5 км от места высадки. Сам ГУР вместо признания провала выдал ролик об успешной операции подразделения «Стугна» с прорывом оборонительной линии на гидроциклах из Одессы за 10 часов.