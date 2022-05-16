Пойманный в Евпатории вандал-заукраинец со страху перефразировал стоматолога Шпака
Задержанный в Евпатории вандал, обливший желтой и голубой краской вход в здание городской администрации, принес извинения и готов искупить свою вину «непосильным трудом».
Для чего он снимал свои действия на видеокамеру, остается не ясным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Задержанный Богдан Азизов 27 лет чистосердечно признался в том, что 16 мая из-за несогласия с проводимой РФ специальной военной операцией на территории Украины облил здание администрации Евпатории синей и желтой краской. Также пытался совершить поджог зажигательной смесью. Совершаемые действия снимал на камеру мобильного телефона. Был задержан правоохранительными органами.
«Я хочу принести свои извинения перед крымчанами и жителями Евпатории и готов понести наказание, искупить свою вину непосильным трудом», – завил он.
Какое наказание понесет нарушитель, пока не сообщается. Будет ли оно административным или уголовным – решать правоохранителям. Куда важнее его неотвратимость и оперативная работа служб – от правонарушения до поимки виновника не прошло и 12 часов.
Напомним, персонаж фильма “Иван Васильевич меняет профессию” стоматолог Шпак Антон Семенович известен фразой “украли всё, что нажито непосильным трудом”.
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