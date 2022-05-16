Пойманный в Евпатории вандал-заукраинец со страху перефразировал стоматолога Шпака

16.05.2022  21:56 (Мск), Евпатория
Любовь Смирнова.  
Просмотров:
 
Вандализм, Дзен, Крым, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм
Новости Украины

Задержанный в Евпатории вандал, обливший желтой и голубой краской вход в здание городской администрации, принес извинения и готов искупить свою вину «непосильным трудом».

Для чего он снимал свои действия на видеокамеру, остается не ясным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Задержанный в Евпатории вандал, обливший желтой и голубой краской вход в здание городской администрации,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Задержанный Богдан Азизов 27 лет чистосердечно признался в том, что 16 мая из-за несогласия с проводимой РФ специальной военной операцией на территории Украины облил здание администрации Евпатории синей и желтой краской. Также пытался совершить поджог зажигательной смесью. Совершаемые действия снимал на камеру мобильного телефона. Был задержан правоохранительными органами.

«Я хочу принести свои извинения перед крымчанами и жителями Евпатории и готов понести наказание, искупить свою вину непосильным трудом», – завил он.

Какое наказание понесет нарушитель, пока не сообщается. Будет ли оно административным или уголовным – решать правоохранителям. Куда важнее его неотвратимость и оперативная работа служб – от правонарушения до поимки виновника не прошло и 12 часов.

Напомним, персонаж фильма “Иван Васильевич меняет профессию” стоматолог Шпак Антон Семенович известен фразой “украли всё, что нажито непосильным трудом”.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть