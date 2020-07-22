Пойманный в Крыму боевик меджлисовского батальона получил 8 лет тюрьмы

22.07.2020, Симферополь, Виктор Орлов

55-летний мужчина, уехавший на Украину для участия в меджлисовском батальоне «имени Номана Челебиджихана» и вернувшийся после начала проблем с финансированием боевиков на полуостров, получил 8 лет тюрьмы.

Соответствующее решение вынес Черноморский районный суд Республики Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Установлено, что житель полуострова в 2016 году добровольно вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым «крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана», действующего в приграничных районах Херсонской области Украины.

Являясь членом указанного НВФ, поддерживая цели его создания, (осуществление блокады Крыма со стороны украинской границы, а также борьба, в т.ч. вооруженная за возвращение полуострова в состав Украины), с сентября по декабрь 2016 года принимал активное участие в деятельности батальона: блокировал автотранспортное движение в районе пропускного пункта «Чонгар», осуществлял незаконный досмотр грузов и автомобилей граждан, пересекающих государственную границу, а также выполнял иные указания руководителей НВФ. Кроме того, в период нахождения в незаконном вооруженном формировании прошел военную подготовку, овладел приемами рукопашного и ножевого боя.

Впоследствии мужчина вернулся в Крым, однако, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне.

В феврале 2020 года житель Черноморского района РК был задержан сотрудниками ФСБ России.

В отношении него следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 208 УК РФ.

21 июля 2020 года Черноморский районный суд Республики Крым признал крымчанина виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.

Приговор вступит в законную силу через десять дней с момента вынесения решения суда», – говорится в сообщении УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.