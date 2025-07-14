«Поймите простую вещь: уничтожать надо Европу» – эксперт
Главным противником России, бросающим на войну украинских мужчин и женщин, является не киевский режим, а Европа. Ее суверенность нельзя будет сохранять в случае, если Европейские войска попытаются принять участие в конфликте на Украине напрямую.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда мне говорят, что там Зеленский виноват – нет. Зеленский – это пустое место. Убивает наших девушек и юношей Европа, как она убивала в 1941-1945 году. И продолжают убивать. И то, что сегодня Европа является главным врагом, – это точно.
Я не знаю, сколько ещё потребуется времени нам для того, чтобы понять простую вещь, что Европу оставлять нельзя суверенной, если Европа посмеет влезть в этот конфликт, я твердо уверен, не надо стесняться, ее надо уничтожать, пока она не окрепла», – заявил Сивков.
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