Следственный комитет сообщил о завершении расследования серии диверсий, которые совершил прошлой зимой в трех ресторанах в центре Краснодара 19-летний молодой человек – он разливал легковоспламеняющуюся жидкость, после чего поджигал её.

К счастью, тогда обошлось порчей имущества, и никто из посетителей и персонала не пострадал. После третьего поджога обвиняемого удалось задержать очевидцам.

«Фигурант под давлением неизвестного, который угрожал привлечением к мнимой уголовной ответственности, согласился на совершение противоправных действий», – к такому выводу пришли правоохранители по итогам расследования.

О том, имел ли оказывавший давление указанный «неизвестный» какое-то отношение к спецслужбам Украины, которые массово осуществляют теракты в России, не сообщается.

За время пребывания под стражей задержанному уже исполнилось 20 лет. Он имеет все шансы оказаться надолго в местах лишения свободы – обвинение выдвинуто по статьям о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом и уничтожении чужого имущества (ущерб оценивается в более чем 754 тыс рублей).