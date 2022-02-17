«Пока будет Украина»: Бордачев объяснил, сколько продлится антироссийская истерия Запада

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Новости Украины

Чтобы избежать кровопролития в самом центре Европе, нужно начать переговоры о нейтральном статусе Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член комитета Европарламента по международным делам и делегации по отношениям с Россией немецкий депутат Максимилиан Кра.

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«Ситуация на востоке Украины остается очень напряженной. Годы эскалации привели к взаимному недоверию, в основном это связано с расширением НАТО на восток под руководством США. Единственный способ избежать дальнейшего кровопролития — это честные и четкие переговоры о будущем Украины как нейтральной страны между ЕС, Россией и США. Интересы безопасности России понятны так же, как и интересы наших восточноевропейских партнеров», – сказал Кра «Известиям».

Правда, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев считает, что надежд на серьезный и взвешенный диалог сторон немного.

По его словам, истерия Запада и истории про вторжение рискуют продолжаться до тех пор, «пока будет существовать Украина и вероятность использования ее территории в интересах, противоречащих интересам России».