Пока что ракеты «Таурус» только вредят Украине – немецкий генерал

Жаркая дискуссия в немецком политикуме вокруг поставок Украине дальнобойных ракет только стопорит поставки других, необходимых уже сейчас вооружений и боеприпасов.

Об этом в эфире телеканала «Welt» заявил немецкий отставной генерал Рональд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это единственное оружие, кроме американского, способное уничтожить мост в Керчь. Потому что сейчас необходимо быстро и надолго прекратить поставки русских, и основная масса российских поставок идёт через Керченский мост. Политический аспект говорит о том, что Керченский мост частично находится на территории России, и это означает, что Путину был бы дан ещё один веский аргумент, если он обнаружит, что мост был разрушен немецким оружием, и мог бы сказать, что теперь Германия воюет напрямую, а вместе с ней и НАТО. Поэтому я хочу держаться подальше от этих политических дебатов», – заявил Катер.

Тем не менее, он подчеркнул, что сами по себе ракеты «Таурус» не принесут коренного изменения в войне. При том, что даже если решение по ним будет принято сейчас, поступят на Украину они лишь через несколько месяцев.

«Конечно, с военной точки зрения, было бы весьма желательно, если бы был Taurus. Он, прежде всего, нацелен на логистику, на далеко идущие объекты, но также и на боевые позиции. Но я не вижу в этом целительного оружия, которое могло бы изменить эту войну, так называемого «геймченджера». Если сегодня правительство решит, что мы поставляем «Тауурс», то первые на Украине будут только через несколько месяцев. Прежде всего, нужно решить вопрос – под какой самолёт всё это будет направлено? Сейчас подходят только западные самолёты. Хорошо, Украина с её великолепной способностью импровизировать… может даже под Су-24, не знаю. Тогда соответствующий экипаж должен быть обучен. Вопрос ремонта, повышения квалификации и так далее. Все эти вопросы разрешимы, но это займёт время», – объяснил генерал.

На фоне споров, предоставлять или нет, посетовал немец, стопорятся поставки других вооружений и, главное, боеприпасов.

«Боеприпасы сейчас являются ключевой темой. Я уже думаю, что дебаты, которые там ведутся, тоже должны где-то быть, но приоритет и напряжённость только в Taurus, который вредит, потому что это сейчас совсем не помогает украинцам. Нужно гораздо больше. Нужна ПВО и, прежде всего, боеприпасы, особенно артиллерийские. И в этом я вижу проблему», – сказал Катер.