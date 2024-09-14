Пока что Украина не получит ни ATACMS, ни Storm Shadow: Стармер зря летал к Байдену

Сергей Рыжов.  
14.09.2024 10:28
  (Мск) , Москва
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Авиация, Великобритания, Война, Дзен, Дипломатия, Политика, США, Украина


Стали известны официальные итоги вчерашней экстренной встречи британского премьера Кира Стармера с американским президентом Джо Байденом. Как следует из релиза Белого дома, лидеры «обсудили ряд внешнеполитических вопросов, представляющих взаимный интерес».

«Оба лидера встречались лицом к лицу в Овальном кабинете в течение 20 минут, перед более длительной групповой встречей с помощниками, посвященной стратегическим вызовам, в том числе в отношении Украины и Ближнего Востока», – говорится в сообщении.

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Стали известны официальные итоги вчерашней экстренной встречи британского премьера Кира Стармера с американским президентом...
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Также сообщается, что Байден со Стармером «подтвердили свою твердую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии».

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Они также «выразили глубокую обеспокоенность по поводу предоставления Ираном и Северной Кореей летального оружия России и поддержки Китайской Народной Республикой российской оборонно-промышленной базы».

В то же время, издание POLITICO сообщило, что по интересующему всех вопросу договориться не удалось. После встречи премьер Британии Стармер отметил, что окончательного решения по ракетам Storm Shadow не было принято, и намекнул, что дальнейшее обсуждение этого вопроса может состояться на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября.

«Очевидно, что мы продолжим обсуждение на Генассамблее ООН через несколько дней с более широкой группой лиц. Эта встреча не была посвящена конкретному решению, но мы пришли к принятию сильной позиции», – заявил Стармер.

И хотя отдельные британские СМИ писали ранее, будто Белый дом и Даунинг-стрит якобы пришли к соглашению и дали Киеву разрешение бить по России из Storm Shadow, но пока не хотят это решение опубличивать, такие анонсы выглядят скорее, как попытка выать желаемое за действительное.

Похоже, после достаточно жестких угроз из Кремля на Западе сбавили обороты, так что сухой остаток визита Стармера в Вашингтон пока что неутешителен для Украины: ни Атакамсов, ни «Штормовых теней».

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