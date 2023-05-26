Пока что возрождение военной подготовки школьников в Крыму выглядит профанацией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Начальная военная подготовка в школах при нынешнем подходе и финансировании станет формальностью, а не формой идеологического и патриотического воспитания. Только на школы Симферополя нужно 56 военруков, которые способны взаимодействовать с детьми и за зарплату 18 тысяч рублей преподавать азы военной и политической подготовки.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил председатель Совета РОО «Союз пограничников Крыма» Александр Дьяченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Как ветеран погранвойск, который сейчас на пенсии, максимум, что я могу сделать – это заниматься с нашими подростками, с детьми, со школьниками. И, конечно, я вижу разницу времён, потому что у меня отец офицер, дед офицер и прапрадед, и я сам служил на морской границе, – отметил он.

– Мы сейчас с нашими ребятами из «Союза пограничников» очень много занятий проводим по школам и, конечно, мы видим, на что дети реагируют, как они отзываются на историю погранвойск, историю Великой Отечественной войны, на события, происходящее сегодня на линии СВО. Реакция разная и, конечно, есть ребята, у которых родственники находятся там, за ленточкой, девочки плачут – бывает иногда. Но я вам скажу, что было при Советском Союзе в нашу бытность, нормальная начальная военная подготовка – она ушла, её просто нет. И политическая, идеологическая закалка должна быть у ребёнка, у подростка. Посмотрите, что творится на Украине – ребёнку 5 лет, а он уже кричит «москаляку на гиляку» и прочие лозунги. Так растут фашисты, националисты, причём готовые убивать».

По словам отставника, планы по возрождению уроков НВП хоть и одобрены, но маловыполнимы.

«Мы пытаемся создать учебный центр военной подготовки у нас в Симферополе для всех школьников. С сентября наверняка будет введена начальная военная подготовка по школам, но я общаюсь с учителями – в Симферополе 56 школ, то есть надо найти 56 военруков, причём способных работать с детьми, которые смогут адекватно преподнести все начальные азы военной науки. Мне кажется, это нереально сейчас, и на зарплату в 18 тысяч рублей достаточно сложно. Поэтому нужно создать объединённый центр военной подготовки, где будут все условия по различным военно-учётным специальностям, и мы сможем буквально с возраста 14 лет и до призывного возраста готовить ребят, – считает Дьяченко.

– У нас в «Союзе пограничников» есть детский военно-морской клуб «Варяг». Мы занимаемся именно специальной морской военной подготовкой, потому что, всё-таки, морской пограничник – это спасательное, водолазное дело, аквалон, выживание в трудных условиях. Они понимают это, начинают уже привыкать к тому, что им придётся делать под водой».

Накануне министр образования, науки и молодежи Валентина Лаврик анонсировала введение с нового учебного года в школах Крыма программы «Начальная военная подготовка», но за счёт внеурочной деятельности.

Проходить занятия будут в кабинетах ОБЖ. Также в школах Крыма ввели должность советника директора по воспитанию, отвечающего за патриотическое воспитание детей.