Пока что Зеленский производит впечатление молодого Порошенко

29.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Победа Владимира Зеленского на президентских выборах – результат новой западной технология, которая лишь вуалирует старую элиту и выхолащивает сам институт государственной власти.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил заслуженный артист УССР, известный композитор Владимир Быстряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без поводка Запада, Европы, а тем более Америки у нас не обойдётся, и Зеленский в том числе. Дальше, военная доктрина у него отдана Апаршину, который от Гриценко.Знаете, по сути дела, пока что получается, что это вроде молодой Порошенко, к сожалению», – заявил композитор.

«Вам не кажется, что то, что произошло с Зеленским, это была апробирована новая технология, которая предназначается не для улучшения жизни людей, а выхолащивания самого института государственной власти», – озвучила вопрос модератор канала.

«Алгоритм западных кукловодов состоит в том, что, как в Америке, когда назрел вопрос, почему там всегда только белые, белые, белые, а вот нате вам чернокожего президента, который, по сути, ничем не отличался от белых, те же войны, Каддафи и так далее.

То же самое: раз здесь назрела необходимость, они просчитали, мониторят всё время, в том что всех достал эта колода, она себя изжила, все эти тимошенки, порошенки и так далее, все эти ющенки, наливайченки, гриценки – это всё старая колода, которая никого не интересует. Что нужно сделать? Нужно с одной стороны молодым политикам, перспективным типа Мураева, поставить максимальный заслон, максимально обложить и продвигать тему: «Вы хотите молодого, вы хотите любимца – пожалуйста», вот и всё, алгоритм сработал.

И вышел мальчик, который должен якобы спасать Отечество. Хочет он этого, не хочет – этот вопрос никого не касается, поэтому я ему не завидую. Скорее всего, он сольёт президентство, станет председателем, а будет править либо тот же Порошенко, либо та же Тимошенко», – заявил Быстряков.