Пока добровольцы из Крыма воюют в СВО, их дом пытаются снести застройщики элитного ЖК

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Жительница Сак Татьяна Авдиенко, чей муж и сын участвуют в СВО в качестве добровольцев от крымских казаков, записала открытое обращение к руководству России по поводу угрозы уничтожения их жилища по решению суда.

Частный дом мешает строящемуся на побережье новому элитному жилому комплексу Прибрежный (как выглядит проект – смотрите на заглавной картинке), и сейчас застройщики пытаются через суд доказать, что жилище добровольцев было построено здесь еще во времена Украины незаконно.

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«Муж и сын мои воюют в СВО в составе казачьего батальона «Таврида», а нас в это время пытаются лишить нашей собственности – дома и земельного участка, хотя мы владеем ими более 10 лет на абсолютно законных основаниях… Сейчас за нами – большая стройка, и они нас просто выгоняют – пытаются отключить и свет, и воду», – сказала Авдиенко.

Глава общественной организации «Русский блок» Геннадий Басов допускает, что среди собственников квартир в строящемся ЖК есть высокопоставленные чиновники – как украинских времен, так и нынешние.

«Сакский межрайонный прокурор требует изъять участок, ввиду того, что при передаче данного участка русским патриотам были нарушены права Украины. Это не шутка! Сейчас, когда Крым в составе России более восьми лет, пошла волна отбора земельных участков со стороны тех, кто имеет прямое отношение к власти. И используют они простой аргумент, как указано выше, якобы при передаче участков простым людям нарушались права Украины!» – изумился Басов.

По его словам, «необходимо сделать все возможное, чтобы руководство РФ приняло необходимые меры и защитило людей, проливающих кровь за Россию».