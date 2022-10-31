Пока дороговато: сухопутный коридор в Крым набирает обороты

31.10.2022  20:50 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 190
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Транспорт


Очереди из грузовиков сместились с Керченской переправы на въезд в Крым со стороны Мелитополя.

Большегрузы выстаивают две очереди на досмотр – при въезде в пункт пропуска Новоазовск и Джанкой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Очереди из грузовиков сместились с Керченской переправы на въезд в Крым со стороны Мелитополя....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«По границе у нас очереди на пунктах пропуска «Джанкой» и «Чонгар», – сообщил на заседании Совмина глава Крыма Сергей Аксенов. – Начали делать дополнительную полосу для стоянки грузовых машин. Очередь большая. Мы на среду готовим на комиссию предложение, чтобы в Ростове пломбировали грузы и, соответственно, на въезд в Крым фуры проходили без досмотра. Очередь на въезд в республику колоссальная, надо напомнить о пункте пропуска «Армянск», где очереди нет. Расстояние 70 км плюсом, понятно, что водителям лишняя трата топлива. Но, тем не менее, может быть это лучше, чем ожидать больше 6-7 часов».

По информации руководителя АНО «Центр поддержки перевозчиков и пассажиров РК» Владислава Антонова, около двух тысяч большегрузов ежедневно проезжают через новые субъекты РФ.

«Только в воскресенье в Крым через Джанкой въехали 1270 фур, а выехали 870. Очереди на переправу сходят на нет, водители активно выбирают альтернативный маршрут. Для нас это словно праздник, когда в Крым и обратно ежедневно приезжают 1500-2000 машин», – отметил он.

Напомним, после теракта на Крымском мосту грузовики весом свыше 2,5 тонн пустили через переправу по морю. Приоритет в транспортировке имеют продуктовые скоропортящиеся товары, медицинские грузы и военные. В результате за две недели на площадках отстоя в Краснодарском крае скопилось около 1,5 тысяч фур, что подвигло руководство региона принять решение об ограничении проезда к переправе грузовиков, кроме машин с товарами первой необходимости.

Единственный маршрут для доставки грузов автомобилями – Таганрог-Мариуполь-Мелитополь-Джанкой. Перевозчики подняли стоимость фуры из Краснодара в Крым в 3-4 раза – со стандартных 50 тысяч рублей до 150-200 тысяч. Это неизбежно отразиться на стоимости товаров для конечного потребителя.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть