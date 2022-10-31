Пока дороговато: сухопутный коридор в Крым набирает обороты

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Очереди из грузовиков сместились с Керченской переправы на въезд в Крым со стороны Мелитополя.

Большегрузы выстаивают две очереди на досмотр – при въезде в пункт пропуска Новоазовск и Джанкой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По границе у нас очереди на пунктах пропуска «Джанкой» и «Чонгар», – сообщил на заседании Совмина глава Крыма Сергей Аксенов. – Начали делать дополнительную полосу для стоянки грузовых машин. Очередь большая. Мы на среду готовим на комиссию предложение, чтобы в Ростове пломбировали грузы и, соответственно, на въезд в Крым фуры проходили без досмотра. Очередь на въезд в республику колоссальная, надо напомнить о пункте пропуска «Армянск», где очереди нет. Расстояние 70 км плюсом, понятно, что водителям лишняя трата топлива. Но, тем не менее, может быть это лучше, чем ожидать больше 6-7 часов».

По информации руководителя АНО «Центр поддержки перевозчиков и пассажиров РК» Владислава Антонова, около двух тысяч большегрузов ежедневно проезжают через новые субъекты РФ.

«Только в воскресенье в Крым через Джанкой въехали 1270 фур, а выехали 870. Очереди на переправу сходят на нет, водители активно выбирают альтернативный маршрут. Для нас это словно праздник, когда в Крым и обратно ежедневно приезжают 1500-2000 машин», – отметил он.

Напомним, после теракта на Крымском мосту грузовики весом свыше 2,5 тонн пустили через переправу по морю. Приоритет в транспортировке имеют продуктовые скоропортящиеся товары, медицинские грузы и военные. В результате за две недели на площадках отстоя в Краснодарском крае скопилось около 1,5 тысяч фур, что подвигло руководство региона принять решение об ограничении проезда к переправе грузовиков, кроме машин с товарами первой необходимости.

Единственный маршрут для доставки грузов автомобилями – Таганрог-Мариуполь-Мелитополь-Джанкой. Перевозчики подняли стоимость фуры из Краснодара в Крым в 3-4 раза – со стандартных 50 тысяч рублей до 150-200 тысяч. Это неизбежно отразиться на стоимости товаров для конечного потребителя.