Пока Газу стирают с лица земли, Запад кричит об Украине – Небензя

Анатолий Лапин.  
22.11.2023 11:18
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Война, Дзен, Израиль, Политика, Россия, Украина


Пока Запад занимается политикой двойных стандартов и кричит о гуманитарном кризисе на Украине, Израиль, поддерживаемый США, уничтожает оккупированную Палестину.

Об этом в Совбезе ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока Запад занимается политикой двойных стандартов и кричит о гуманитарном кризисе на Украине, Израиль,...

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При этом дипломат подчеркнул, что из Израиля на Украину с начала конфликта на Ближнем Востоке вернулись 4 тысячи украинских беженцев, потому что здесь якобы безопаснее.

«Хотел бы обратить внимание всех тех, кто сегодня повторил свою заезженную мантру о том, что Россия якобы наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины (а на самом деле по военной или той, что с ней связана), делая жизнь невыносимой, на недавнее сообщение, которое на днях опубликовали израильские СМИ и перепечатало агентство «Франц Пресс».

В нем указывается, что 4 тысячи имеющих паспорта Украины беженцев из Израиля решили вернуться на Украину, потому что там, по их собственному выражению, безопаснее», – сказал дипломат.

«Коллеги, вдумайтесь в это, они предпочитают уехать домой из Израиля, в котором, как вы все прекрасно понимаете, в десятки, если не в сотни раз безопаснее, чем в секторе Газа, который на наших глазах ровняют с землей, но эту ситуацию наши западные коллеги предпочитают не замечать в силу своих двойных стандартов.

Вновь повторяю свой вопрос, заданный на предыдущем заседании по гуманитарной ситуации на Украине: сколько заседаний по гуманитарной ситуации в Газе за все это время собрали вы? Я отвечу за вас – ни одного!», – заявил Небензя.

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