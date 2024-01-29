Пока идет обкатка контрактников. ВС РФ пойдут в наступление чуть позже – Стариков

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Российская армия пойдет в наступление летом этого года. Сейчас же ВС РФ проводят воздушные операции и разведку боем.

Об этом в интервью украинскому журналисту заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До 1-го квартала они проводят классическую воздушную операцию и тому подобное. Само по себе идет чуть-чуть деэскалация, они накапливают силы, месседжи бросают Вашингтону. Если Вашингтон не принимает, значит, дальше уже летом, я так думаю, май-июнь, уже начнутся их наступательные действия», – сказал эксперт.

«То есть сейчас они не наступают, они проводят разведку боем. Ударили там – отошли, ударили там – отошли. И второе – они таким способом тренируют тех, кого они взяли по контракту, то есть, добровольцев. Их надо обкатать во время боя… Так вот, когда в политическом плане не удастся ничего, тогда пойдут, я думаю, летом, начнется то, что можно назвать наступлением Российской Федерации. А сейчас это такое – бои местного значения», – заявил Стариков.