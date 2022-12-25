Пока идиоты кричат, что «Путин умрёт», внешняя политика РФ ставит на уши всю G7 – Карасёв

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Практически синхронная встреча киевских и российских представителей в Вашингтоне и Пекине, явно демонстрирует, что тупиковость ситуации на Украине ставит мир на грань Третьей мировой войны, которой никто не хочет.

Об этом в эфире канала «PolitБюро» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский в Вашингтоне, Медведев в Китае, потому что Китай является косвенным опосредованным участником этой войны. Да, у него дружественный нейтралитет по отношению к России. Я уже не говорю про тему иранских дронов. Тут Вашингтон, тут вам G7 и главы МИД. Не успел Зеленский улететь из Вашингтона, а уже проведён мини-саммит G7. То есть, война разрастается, никто дальше не знает, что делать, как её завершить, чтобы она не переросла в Третью мировую. Никто не хочет, чтобы 2023 год стал годом начала полноценной, не гибридной, не холодной, а Третьей мировой войны. Как от этого уберечься, но и как разрешить тупиковость ситуации в Украине? Потому что, если брать военно-стратегическое и военно-оперативное измерение на театре военных действий в Украине, то ситуация зависает на 2023 год, и никто не знает, как её вывести из этой подвешенности», – сказал Карасёв.

Он подчеркнул, что сколько угодно можно городить конспирологию, однако от этого существующие политические процессы вспять не пойдут.

«А всё остальное – я могу рассказывать, что да, это по линии партии, что это «Единая Россия» и КПК, можно уже начинать, что даже Медведев преемник Путина, а там Путин не смог поехать, потому что ему плохо, он болен. Как всякие глашатаи там ходят табунами и рассказывают, когда Путин умрёт, когда с ним что-то случится и так далее. Уже 10 месяцев ходят рассказывают. Меня интересует не эта местечковая провинциальная конспирология, а нас интересует стратегия большой игры», – добавил политолог.