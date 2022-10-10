«Пока хохотали над стеной Яценюка, ВСУ на Донбассе строили мощнейшие укрепрайоны» – эксперт

Новости Украины

За фасадом балагана, творившимся на Украине, над которым потешалось население с подачи российских СМИ, из года в год велась планомерная и очень эффективная работа по уничтожению всего русского и возведению мощнейших укреплений на Донбассе, в которые сейчас приходится буквально вгрызаться.

Об этом в эфире «День-ТВ» заявил эксперт Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недооценка противника – это прямой путь к поражению. Все последние годы гражданам России внушалось со всех телеэкранов, со всех радиоканалов, что Украина – это несостоявшееся государство. Как там модно было выражаться? Страна 404. Причём, населённая миллионами всевозможных «Ковтунов». Помните этот образ? Других украинцев у нас не было на экранах, вот такие «Ковтуны». А с 24 февраля в российских СМИ теперь безраздельно царит образ ВСУ, способных лишь заваливать наши позиции телами тупых хохлов, а вместо наступлений осуществлять какие-то «наступы». Не «наступления», не «контрнаступления», а «наступы» – презрительно говорят наши телеведущие. Конечно, казалось бы, все эти Зеленские, Тимошенки, Порошенки и прочие Яценюки наглядно подтверждали правильность такого подхода. Но сколько раз можно было говорить, что это всего лишь фасад. А вот за фасадом балагана, над которым российские СМИ приглашали всех нас потешаться, из года в год велась планомерная, целенаправленная и очень эффективная работа по уничтожению всего русского на Украине.

По её превращению в «АнтиРоссию» и формированию мотивированных и профессиональных ВСУ. Их готовили к войне с Россией не один год», – сказал эксперт.

Он привёл один из показательных примеров.

«Кто только у нас не зубоскалили над стеной Яценюка? Мы же видели всё это на экранах. Такая смешная канава с натянутой сеткой. При сооружении которой, как нам сообщали, и я в этом не сомневаюсь, украли огромные деньги. Всё верно, всё это было, и всё правильно, если бы не одно обстоятельство. Под информационным прикрытием так называемой стены Яценюка были сооружены действительно мощнейшие укрепрайоны на оккупированной территории Донбасса, которую несколько месяцев буквально прогрызает наша армия с использованием артиллерии особой мощности. Вдумайтесь в это, какие укрепления были построены. Но их строительство никто не желал у нас видеть в упор. Все хохотали над вороватым Яценюком», – объяснил Шишкин.