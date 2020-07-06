Пока Киев прогибается под бандеровцев, Донбасс чтит настоящих героев

06.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Енакиево провели торжественный парад для ветеранов Великой Отечественной войны Марии Сорокопудовой и Николая Клочко, а в Макеевке появилось большое граффити с портретом выдающегося советского военачальника Михаила Данилова.

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парад в Енакиево состоялся при поддержке ОД «Донецкая Республика» и Донецкого общевойскового командного училища, курсанты которого в парадных расчётах прошли строевым маршем под песни Великой Победы.

Тронутые вниманием ветераны поблагодарили всех собравшихся.

«Спасибо, молодёжь, что не забываете! Спасибо, что мы видимо для кого и за что воевали», – сказал Клочко.

Мария Сорокопудова ушла на фронт 18-летней девушкой в 1943-м году. Службу проходила телефонисткой – связисткой при 4-м Украинском фронте, 838-ого стрелкового полка 237-ой стрелковой Пирятинской дивизии. В 1945 году дивизии нашей героини пришлось освобождать территорию Чехословакии. За боевые заслуги награждена орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени и медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги».

Николай Клочко также стал участником Великой Отечественной войны в 1943 году. Восемнадцатилетним парнем он ушел на фронт. Службу проходил в рядах 224 стрелковой дивизии 3-го Украинского Фронта. Награждён орденами Отечественной войны I степени, «За мужество», «Богдана Хмельницкого» и медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу».

В знак глубокого почтения ветеранам вручили благодарности ОД «Донецкая Республика».

В то же время в Макеевке на стене одного из жилых домов появилось граффити с портретом выдающегося советского военачальника, генерал-майора Михаила Матвеевича Данилова. Рисунок украсил девятиэтажный дом на проспекте, названном в честь героя.

На нанесение граффити ушло 14 дней – художники начали работу 19 июня, а закончили 3 июля.

Работа над граффити проходила при поддержке администрации города Макеевки, местного отделения Общественного Движения «Донецкая Республика» и Народной Дружины.

Отметим, идея разместить в городе портрет героя Великой Отечественной войны Михаила Данилова была выбрана неслучайно. Во-первых, его боевой путь тесно связан с Макеевкой. Также проспект генерала Данилова – центральная часть города, через которую проходит одна из республиканских трасс. Дом, где нарисовали граффити, расположен вдоль трассы так, что изображение могут рассмотреть все проезжающие.

Напомним, Михаил Матвеевич Данилов карьеру военного начал в юности, в 1919 году, добровольно вступив в РККА. Воевал против войск адмирала А. В. Колчака, участвовал в борьбе с вооруженными формированиями Н. И. Махно. После Гражданской войны, с марта 1921 года, служил в должности председателя районного центра спорта Омутнинского уездного военкомата.

Великую Отечественную войну Михаил Данилов прошел от начала до конца и участвовал во многих крупных сражениях, в том числе в знаменитой Сталинградской битве. В 1943 году 54-я гвардейская дивизия под его командованием в составе 5-й ударной армии Южного фронта освободила Иловайск, Макеевку, Сталино (Донецк). Приказом ВГК от 8 сентября 1943 года ей, как особо отличившейся в боях при освобождении Донбасса, было присвоено почетное наименование «Макеевская».

За заслуги Михаил Данилов был награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного знамени, двумя орденами Суворова II степени, двумя орденами Кутузова II степени, орденом Богдана Хмельницкого II степени, орденом Отечественной войны II степени.