Пока Китай торгует с Россией, победа Украины невозможна – львовский русофоб
Нежелание Китая и ряда других стран устраивать изоляцию России приводит к невозможности победы Украины в затяжной войне.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил львовский журналист, разжигатель и русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Коллапс России не выгоден Китаю. Прямого вмешательства Китая в войну никогда не будет, но он косвенно поддерживает Россию.
Это означает перевод этой войны в ранг вечной, а следовательно, проигрышной для нас. Формат вечной войны для нас означает отсутствие каких-либо победных сценариев. Любые войны, которые длятся более 2-3 лет, они автоматически переходят в разряд долгих.
А со времён Второй мировой войны нет никакого прецедента, когда бы любая долгая война, долгая или вечная, чтобы хотя бы одна из них имела военное решение», – сказал Дроздов.
«Китай в данном случае будет выступать скорее не гарантом, а будет помогать России иметь возможности, иметь ресурсы вести эту долгую войну. А в войне на истощение неизбежно побеждает более крупный. Не было еще в истории таких долгих противостояний случаев, когда значительно более слабая, значительно меньшая сторона, победила, а тот, кто крупнее, понёс большие потери. Чисто арифметически это невозможно», – горько подытожил русофоб.
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