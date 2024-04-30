Пока Китай торгует с Россией, победа Украины невозможна – львовский русофоб

Нежелание Китая и ряда других стран устраивать изоляцию России приводит к невозможности победы Украины в затяжной войне.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил львовский журналист, разжигатель и русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коллапс России не выгоден Китаю. Прямого вмешательства Китая в войну никогда не будет, но он косвенно поддерживает Россию.

Это означает перевод этой войны в ранг вечной, а следовательно, проигрышной для нас. Формат вечной войны для нас означает отсутствие каких-либо победных сценариев. Любые войны, которые длятся более 2-3 лет, они автоматически переходят в разряд долгих.

А со времён Второй мировой войны нет никакого прецедента, когда бы любая долгая война, долгая или вечная, чтобы хотя бы одна из них имела военное решение», – сказал Дроздов.