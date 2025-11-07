Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ложные доклады наверх и попытки любой ценой отбить потерянные территории – приводят к колоссальным проблемам для ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир 108-го батальона ВСУ «Волки да Винчи», киевский неонацист Сергей Филимонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Укро-комбат говорит, что ВСУ после инфильтрации русских – сразу бросают в бой штурмовые подразделения.

«По факту мы получаем ситуацию, когда как врага мы убиваем, так и враг убивает нас. Полосы понятной нет, плана, что делать дальше, также нет. И только у нас заканчиваются штурмовые подразделения, которые, к сожалению, заканчиваются очень быстро с большими потерями, мы оказываемся в ситуации, когда враг беспрепятственно начинает двигаться дальше и прорывает на все большую глубину», – сказал нацист.

Он напомнил что еще год назад ВСУ стояли в Украинске, а теперь уже бои идут в Днепропетровской области.