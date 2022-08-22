Пока Лукашенко рассказывает, что на Украине не его война, в Киеве уже грозятся его уничтожить

22.08.2022  23:59 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

ВФУ из-за того, что не смогли перейти в наступление, начали обстреливать территории РФ и скоро возьмутся за Белоруссию.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВФУ из-за того, что не смогли перейти в наступление, начали обстреливать территории РФ и...

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«4-я фаза войны заключается в том, что Украина, отбив мощную атаку в районе Донбасса, потеряв какие-то территории, резко не перешла в наступление, а расширила зону боевых действий. От Белгородской, Курской областей, Донбасса до Крыма, и вскоре до Белоруссии.

Если, всё-таки, президент Лукашенко решится пересечь украинскую границу – это будет его концом, и неважно, кто это сделает. Сделает это Путин, для которого Лукашенко явно не союзник, самое главное – через его границу можно было напасть на Север Украины или он получит ответку от высокоточной ракеты, которая достанет президента Лукашенко, где бы он ни находился на территории Белоруссии.

Поэтому, я надеюсь, что у Лукашенко хватит ума саботировать желание Путина начать военные действия на Севере Украины. Так что четвёртая стадия говорит о резкой активизации украинской армии», – бредил Небоженко.

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