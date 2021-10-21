Пока львовские горняки остаются без зарплат, руководство шахт крадет миллионами – депутат

21.10.2021 15:40 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Благодаря хитрым схемам никем не контролируемых руководителей львовских шахт простая закупка оборудования превращается в махинацию на десятки миллионов гривен.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявил депутат «Слуги народа» Юрий Камельчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с неконтролированными действиями предприятий ГП «Львовуголь», сегодня приведу свежие факты. В мои руки попали документы, которые указывают на вероятное уголовное преступление. При закупке оборудования на шахты ГП «Львовуголь» в период с 2019-го по 2021-й год, речь идёт о приобретении предприятие двух ленточных конвейеров на заводе-производителе, каждая лента стоит лишь полтора миллиона гривен. Пожалуйста, запомните эту цифру, потому что она скоро значительно изменится», – сказал политик.

«Вместо того чтобы закупать оборудование на заводе-производителе, руководители «Львовуголь» подождали до тех, пор пока одна из компаний-посредников купила ленты и продала их предприятию с ограниченной ответственностью «Энерговик», но только уже за 5,5 миллионов гривен. Эта компания, в свою очередь, перепродала ленты дилеру завода-производителя, но уже не за 3 и даже не за 5, а уже за 19 миллионов 800 тысяч гривен. И даже это не вершина ценовой пирамиды, потому что в итоге закупка оборудования обошлось ГП «Львовуголь» практически в 21 миллион гривен. А начиналось всё полутора миллиона гривен», – заявил депутат.

«Именно так с помощью фирм-прокладок начальная цена шахтного оборудования подскочила почти на 18 миллионов, и это чистые убытки государству, при закупке двух ленточных конвейеров на предприятие. Вопрос, кто заказчик этой хитрой схемы? Неужели кто-то допускает, что руководство ГП «Львовуголь» не знало о начальной стоимости шахтного оборудования?» – добавил Камельчук.

Также он призвал министра энергетики Украины отстранить от выполнения обязательств и.о. гендиректора «Львовуголь» Олега Акимова «и тем самым прекратить воровство шахтёрских денег».