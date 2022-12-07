Пока мир приценивается к российским вооружениям – бравада Ермака прикрывает украинскую катастрофу

Украина сегодня в очередной раз «успешно» сбила своими объектами инфраструктуры российские беспилотники.

Массированные удары дронами-камикадзе «Герань-2» были нанесены по Днепру, Никополю, Марганцу и другим населенным пунктам, поразив цели. При этом, представители киевского режима продолжают мантру о том, что чуть ли не все попытки атаковать были отражены.

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Глава президентского офиса Украины Андрей Ермак в своем блоге с издевкой написал, мол, это следствие «технологической отсталости» России:

«Когда ты технологически отстал, санкции обрезали тебе доступ к технологиям, твои ракеты постепенно заканчиваются, а желаемого эффекта от террора до сих пор нет – ты достаешь из ящика дешевые «мопеды» в надежде, что они помогут сломать сильный народ Украины».

Его слова вызывают улыбку у экспертов, которые отмечают, что в каменный век себя загоняет как раз Украина руками таких руководителей, как Ермак и Зеленский. Россия же не только полностью обеспечивает свои военные нужды, но и успешно продает хорошо зарекомендовавшие себя в ходе СВО вооружения.

«Россия занимает второе место по экспорту вооружений в мире, что бы там ни говорили. У нас есть подвижки и в создании своих БПЛА, а то, что эти, так называемые «мопеды» мы используем, – это не говорит о том, что у нас чего-то нет. Они много чего говорят, но все, что они собирают – это то, что им поставляет Запад, а нам никто ничего не поставляет, мы все делаем сами. Украина же сама себя загоняет в каменный век, она решила так сделать, и ее загоняют наши ракеты, летящие с моря, воздуха и земли. Но это их выбор, они его сделали. Они решили ходить в кружевных трусиках – все, пусть так и будет. А то, что мы применяем, – это наше право», – отмечает капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

Помогающий участникам спецоперации волонтер Александр Талипов подчеркивает, что, применяя дешевые дроны-камикадзе, Россия выявляет вражескую ПВО, которая вынуждена тратить при этом дорогостоящие ракеты: «Такая массированная атака может быть перед ракетным ударом, чтоб разрядить боекомплект ПВО на дроны».

Отдельно стоит отметить такой «успех» украинских ПВОшников, как удары своими ракетами по своим же жилым кварталам – в соцсетях есть немало видео, на которых видно, как системы стреляют мимо дронов и крылатых ракет. Недавно одна из ракет переданного Киеву Германией комплекса ПВО ударила в столичную многоэтажку, на слуху и недавнее уничтожение сарая, сельхозтехники и двух мирных жителей в Польше, куда улетела ракета украинского комплекса С-300.

По мнению военкора, замглавы движения «Сильная Россия» Романа Шкурлатова, попытки Ермака и других представителей украинского режима обесценить или высмеять российские удары – это работа на публику:

«Анализируя высказывания Ермака, как и любого другого представителя украинской власти, надо учитывать одно – все, что они говорят, – это пропаганда, рассчитана как на внутреннюю аудиторию, своего избирателя, зомбированный электорат, так и на западного потребителя этой информации. Согласиться с этим, естественно, нельзя, потому что российское вооружение, как и советское в свое время – это бренд, и весь мир этот бренд знает. Преимущества нашего оружия неоспоримы, в доказательствах они не нуждаются, поэтому спрос на него как был, так и остался. Возможно, даже вырастет».

Шкурлатов отмечает, что спецоперация позволяет России, в том числе испытать свои новые вооружения (на фото дрон-камикадзе Ланцет), чего не скажешь об Украине, которой и обкатывать-то нечего – ей приходится лишь «донашивать» то, что передают в качестве подачки страны Запада:

«СВО – это возможность в реальных боевых действиях, условиях реальной, современной войны, которой Россия не видела после Великой Отечественной, не участвовала в войне такой интенсивности и характера, – в условиях такой войны мы обкатываем наше вооружение и военную технику. Мы видим его слабые места, что позволяет не только выявлять, но и исправлять, потому что от этого в итоге зависят человеческие жизни. А про Украину в плане техники мы вообще не говорим, естественно. Это все давно закончилось – там идет западное вооружение и техника».

Похожего мнения придерживается и эксперт в области безопасности Денис Гоманов:

«Украинские пропагандисты совсем заигрались. Мы с вами наблюдаем, что в зоне СВО применяется самое современное российское вооружение. И специалисты высоко о нем отзываются. Зарубежные партнёры, конечно же, не из числа вассалов Америки, а из других более независимых стран – уже всерьёз заинтересовались многими образцами вооружения, в настоящее время на разных уровнях ведутся переговоры на этот счёт. Вот настоящий показатель. А конкретно Украина своего ничего не имеет. Она существует за счёт западных подачек. Это надо понимать четко. И при этом сам украинский режим продолжает загонять свою страну в каменный век: без света, газа, инфраструктуры и экономики».