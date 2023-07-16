Пока мы спасаем Запад, Европа ассимилирует украинцев – нацист Карась

Тарас Стрельцов.  
16.07.2023 23:08
  (Мск) , Львов
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Дзен, ЕС, Украина


Европейские страны ведут себя очень цинично – пока Украина проливает кровь, в той же Франции думают, как поменять рабочую силу в виде бунтующих арабов на спокойных украинцев.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил украинский неонацист, боевик ВСУ Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские страны ведут себя очень цинично – пока Украина проливает кровь, в той же...

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«Запад растерян, и только мы ему дали надежду на то, что можно что-то сделать с процессом мировых событий – доминирования Китая, разворачивания влияния Индии, отодвигания этого БРИКСа, короче, этого союза, стран, которые хотят отодвинуть Запад, и только мы им подарили вообще какую-то надежду на то, что мы можем быть силой – что вернётся западная коалиция и нашей кровью, нашими усилиями мы сможем отодвинуть Россию и показать, что наш дух, Западной цивилизации, европейской, чего-то ещё стоит.

Они боятся, они очень медленно думают, они, как мы видим, до сих пор ставят в приоритет не военную поддержку нас, а на то, чтобы поддерживать то население, которое выезжает с войны, пытаться его колонизировать, выкрасть, научить языку, ассимилировать.

То есть, они пожинают свои плоды.

Вместо того, чтобы бунтовали арабы, алжирцы в Париже, они хотели бы, чтобы у них работали украинцы – как такая спокойная рабочая сила. У них свои циничные интересы», – пожаловался Карась.

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