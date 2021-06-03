«Пока мы возимся, Россия стала хабом для технологий» – грустный Арестович

03.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Пока Украина стояла в просящей позе перед Евросоюзом и НАТО, Россия развивалась и превратилась в важный технологический узел.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» завил советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации на переговорах в Минске, бежавший из Донбасса русофоб Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, сегодня Россия является важным игроком в отношениях с США и Китаем, а Украина тем временем упустила свои транзитные возможности.

«Если бы мы однажды лязгнули зубами и начали вести себя как Турция, Южная Корея, Азербайджан, как Вьетнам, например – как государства, которые говорят, что да, мы демократия, мы хотим идти по пути цивилизованного общества, но, все-таки, сами будем определять, что полезно для нас, а что нет, я бы стал самым счастливым человеком в стране. Я надеюсь, что Украина дорастет до этого.

А вот это: «ЕС, НАТО, ЕС, НАТО» (Арестович изобразил служащую покорную собаку, – авт.), а на самом деле пропустили «Северный поток»… и ничего для этого не сделать, эти декларации и настоящие дела, подписания «Минских соглашений», а теперь мы с чем имеем дело – нам в наследство такое осталось, из которого не знаешь, как вылазить, потому что уже поздно это делать. Хотя кто-то говорит, что еще с «Северным потоком» (не ясно), мы понимаем, что он будет запущен. Мы понимаем больше и хуже, что пока мы здесь занимались лубочной пропагандой против России, такой примитивной, Россия работала. Когда мы говорим, что они блины на лопате едят, Россия работала. Россия делится технологиями, Россия является хабом для технологий, и главная проблема Байдена, головная боль сейчас – где Россия в противостоянии с Китаем окажется, на китайской стороне, на нейтральной или на западной. И он решает этот вопрос прежде всего», – грусто резюмировал предатель Донбасса.