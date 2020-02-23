23.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Россия, Украина
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«Пока мы живы, воды и света Крыму не будет», – Муждабаев


Члены запрещённого в РФ крымско-татарского Меджлиса никогда не позволят Украине  возобновить водо- и электроснабжение российского полуострова.

Об этом в эфире «5 канала» заявил замдиректора украинского телеканала «ATR», междлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымские татары никогда не дадут провести воду в Крым. Воинским частям, которые нас мучают, арестовывают, изгоняют из Крыма, никогда воды и света не будет, пока мы живы», – пообещал радикал.

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