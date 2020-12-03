Пока на Украине восхваляют Бандеру, в Донбассе чтут советских воинов-освободителей

03.12.2020, Донецк, Сергей Вредников

В городах ДНР почтили память солдат, погибших при защите Родины в годы Великой Отечественной Войны.

Об этом сообщает официальный сайт Общественного Движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня в городах и районах ДНР прошло возложение цветов, приуроченное ко Дню Неизвестного солдата. Так, в Макеевке возложили цветы у Памятника войнам-освободителям и шахтёрам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

«Каждый из нас в неоплатном долгу перед этими людьми, ведь благодаря им мы получили священное право на жизнь. И мы должны прожить эту жизнь с честью, чтобы быть достойными гордого звания народа-победителя», — сказал секретарь местного отделения ОД «ДР», глава администрации Макеевки Сергей Голощапов.

Торжественная церемония состоялась и в городе Амвросиевка на месте Мемориала «Группа братских и одиночных могил советских воинов».

«Мы должны помнить и чтить подвиг, который совершили наши соотечественники 75 лет назад. 22 миллиона человек погибли за годы Великой Отечественной войны, есть и те герои, чьи имена остались неизвестными. День Неизвестного солдата стал ещё одной памятной датой, объединяющей наш народ, позволяющей нам не забывать свою историю, помнить и чтить подвиги наших великих предков.

Вечная память погибшим на полях сражений! Низкий поклон ветеранам войны и труженикам тыла!» – подчеркнул секретарь местного отделения ОД «ДР», глава администрации Амвросиевского района Игорь Лызов.

Также в День Неизвестного солдата в городе Снежное к памятному знаку «Погибшим землякам» возложить цветы пришли горожане и глава администрации города, секретарь МО ОД «ДР» Александр Скворцов.

«Сегодня мы чествуем всех, кто сражался за Родину, но не снискал ни почета, ни славы. Тех, кто остался лишь в памяти близких. Если брать город Снежное, можно сказать, что фактически меньше половины солдат, захороненных в 1943 году на Саур-Могиле, так и остались до настоящего времени неизвестными, как и многие другие бойцы, защищавшие Донбасс с 2014 года.

Мы должны помнить об ответственности, достоинстве, верности и чести наследников Великой Победы, которым является каждый житель нашей Республики», – обратился к собравшимся Скворцов.

Напомним, ранее на Украине в Николаеве во время возложения цветов к Памятнику героям-ольшанцам произошёл инцидент – оказавшийся там националист вскочил на памятник и стал топтаться по возложенным гвоздикам.