«Пока на умы украинцев влияет только больная зигующая диаспора» – дончанин о российском информационном провале
Нужно кардинально менять подход в информационной работе с населением Украины.
Об этом на конференции Международного клуба народного единства заявил вынужденный покинуть Украину журналист Павел Кухаркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К сожалению, кейс Германии, Кореи неприменим сейчас в отношении Украины. Мы столкнёмся с тем, что это уникальный кейс, где количество украинцев, проживающих на Украине, гораздо меньше, чем за рубежом. Мы видим, насколько больная на голову украинская диаспора в Канаде, которая зигует и т.д.
И надо понимать, что такие же идиоты живут сейчас в Великобритании и других странах. И они будут иметь колоссальное влияние и давление на тех, кто сейчас живёт на Украине, и нам будет тяжело противостоять.
Как с этим работать? Уж точно не так, как мы сейчас работаем в новых регионах. Я очень много общаюсь там, и мне в открытую говорят: «Знаете, мы открыли памятник, а фиг его знает, кому мы открыли памятник». Почему? Потому что мы понимаем, какой уровень образования был с 1991 года», – сказал Кухаркин.
Он рассказал, что сам окончил школу в Горловке с золотой медалью, участвовал в олимпиадах по истории, но когда переехал в Россию, для него очень многие вещи стали открытием.
«А надо понимать, что я получил хорошее образование. Люди, которые живут в различных регионах, кого мы называем «рагулями» на Украине, не получили никакого образования. Они даже «за 7 тысяч лет», как они говорят, не могут выучить свой язык. Соответственно, нам нужно работать иными методами, которые, к сожалению, сейчас работают ради отчёта.
Очень классно, когда есть у нас иностранные каналы, которые доносят – пускай это будут честные 100 тысяч, а не миллионы. Как сейчас создают каналы «Честный Киев», «Честный Львов», а потом носят отчёты, что миллионы якобы просмотров, а никто на Украине о них знать не знает. Вот здесь нужно менять подход», – призвал журналист.
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