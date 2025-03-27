«Пока на умы украинцев влияет только больная зигующая диаспора» – дончанин о российском информационном провале

Нужно кардинально менять подход в информационной работе с населением Украины.

Об этом на конференции Международного клуба народного единства заявил вынужденный покинуть Украину журналист Павел Кухаркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, кейс Германии, Кореи неприменим сейчас в отношении Украины. Мы столкнёмся с тем, что это уникальный кейс, где количество украинцев, проживающих на Украине, гораздо меньше, чем за рубежом. Мы видим, насколько больная на голову украинская диаспора в Канаде, которая зигует и т.д.

И надо понимать, что такие же идиоты живут сейчас в Великобритании и других странах. И они будут иметь колоссальное влияние и давление на тех, кто сейчас живёт на Украине, и нам будет тяжело противостоять.

Как с этим работать? Уж точно не так, как мы сейчас работаем в новых регионах. Я очень много общаюсь там, и мне в открытую говорят: «Знаете, мы открыли памятник, а фиг его знает, кому мы открыли памятник». Почему? Потому что мы понимаем, какой уровень образования был с 1991 года», – сказал Кухаркин.