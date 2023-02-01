Пока на Западе пророчат распад России, в Москве обещают развал ЕС

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Одним из последствий нынешней ситуации вокруг СВО на Украине, когда США «нагнули» страны Евросоюза, разрушив их экономические связи с Россией, станет активизация внутренних конфликтов уже в обозримой перспективе, что грозит распадом самого ЕС.

Об этом в эфире интернет-канала «Перспектива» заявил российский политолог Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа оказалась неспособна защитить себя. Поэтому её будут дерибанить кто угодно. И исламисты, и внутренние драки возникнут. Хорошо, что между европейскими странами сегодня отношения такие, что кто-то ещё оглядывается на Брюссель или Вашингтон. А если оставить один на один, к примеру, румын и венгров. А я посмотрю, кто там кому вспомнит, где и чья была Трансильвания. Я уже не говорю об Испании, которую Каталония видела и видит в гробу. А проблемы Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии… Всё это разваливается на раз-два-три», – уверяет Сатановский.

Он считает, что распад ждет и Британию – на три государства.

«А, может быть, даже начиная с Великобритании, на которую Шотландия смотрит с интересом, и говорит: «Ребята, а вы ушли из ЕС, а нам это зачем?». И то же самое говорит и Северная Ирландия. Тем более что Шотландия, если что, уйдёт с нефтью, с лососем, ядерными подлодками на базах, и всем остальным. Ох, какое будет приличное государство. Американцы из Бостона финансировали Ирландскую революционную армию, большой привет клану Кеннеди. Разве кто-то откажется от удовольствия отделить всё, что можно, от Британии? Как было после Великой Отечественной войны? Где там все эти колонии? Раздели и разули Британскую империю, и французскую. Те же американцы. Так почему они должны как-то иначе подходить сейчас к Европе?» – резюмировал политолог.