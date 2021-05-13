Пока не поздно. Царев рассказал о военном сценарии освобождения Украины

13.05.2021, Ялта, Валентин Филиппов

Новости Украины

Референдум на Донбассе – как это было. Почему не был поставлен вопрос о возвращении в состав Российской Федерации. Зачем референдум просили отложить.

О том, что сегодня на Украине по требованию западных хозяев уничтожается любая оппозиция, полностью зачищается информационное пространство и даже вытесняется традиционное православие, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал экс-депутат Верховной рады и один из современных «основателей Новороссии» Олег Царёв.

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Валентин Филиппов: Наша виртуальная студия находится сегодня в гостях у Олега Царева в Ялте, в здании постоянного представительства, официального ДНР и ЛНР, флаги вы можете видеть за спиной Олега. Олег, здравствуйте.

Олег Царев: Здравствуйте. Скорее, представительство Новороссии.

Валентин Филиппов: Олег, многие обвиняют вас в том, что именно вы провели референдум в ДНР и ЛНР 7 лет назад. Это соответствует действительности?

Олег Царев: Референдум провел народ Донбасса, а я чем мог – помогал. И пользуясь случаем, я хочу поздравить всех причастных к этому событию. Непричастных, я уверен, уже поздравили.

Валентин Филиппов: Даже наградили.

Олег Царев: Поэтому, я поздравляю причастных. Я помню, что в Донецке очень плотно работали Пушилин и Пургин. И, в общем-то, моя помощь свелась просто к оплате за бланки бюллетеней, печать и бумагу. А в Луганске пришлось поработать, потому что луганчане собирались выносить другие вопросы на референдум. Пришлось это дело согласовывать. Если вы помните, мы проголосовали за суверенитет. Суверенитет, он позволяет двигаться в одну, во вторую, в третью сторону. Такой вопрос, который может быть был и не всем понятен, но политически был верен. Я по-прежнему считаю, что не было бы референдума – не было бы предмета разговора по Донецку и по Луганску. Референдум положил начало и заложил тот фундамент, на котором сейчас работают Республики.

Очень многие критикуют Партию регионов и говорят «бывшие», «предали». Я хочу сказать, что да, действительно с депутатами, с участием депутатов Верховной рады было достаточно сложно. Хотя в Луганске у меня на собраниях, на которые я собрал, был весь актив Партии регионов, мэры городов, замы по внутренней политике, президиум областного совета выступил в поддержку референдума. То есть, надо сказать, что все было с законодательной точки зрения очень правильно проведено. И тот президиум областного совета утвердил итоги референдума.

Мы собрали мэров, собрали партийный актив, присутствовало два народных депутата. По понятным причинам не буду называть никаких фамилий, потому что многие люди, которые участвовали в этом референдуме, сейчас находятся на территории Украины. У многих были проблемы, и я не хочу, чтобы были проблемы у тех, у кого их ещё не было.



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Валентин Филиппов: Хорошо, а почему не вынесли на референдум такой простой вопрос как вынесли в Крыму? В Крыму тоже изначально планировали провести референдум о суверенитете, а потом уже отдельный референдум о вступлении в состав Российской Федерации. Однако, это объединили в один референдум и прекрасно он прошел. Было решение о вступлении в Российскую Федерацию. А на сегодняшний день получается, что Донецкая и Луганская Народные Республики так до сих пор и не попросились в состав России.

Олег Царев: Нельзя проситься, зная, что тебя не примут. А я точно знал, что будет, а что не будет. По крайней мере, я точно знал, что на тот момент времени Российская Федерация была не готова принимать итоги референдума, если мы сразу попросимся в состав Российской Федерации.

Валентин Филиппов: Хорошо. Но мы помним, что Владимир Владимирович просил отложить референдум… с высокой трибуны, на международном уровне говорил: «Я прошу перенести, отложить». Почему народ Луганска и Донецка не послушался, не прислушался к словам Владимира Владимировича?

Олег Царев: Давайте так. Когда меня просят написать книгу о событиях, которые были на Украине и Донбассе во время майдана, я категорически отказываюсь. Сейчас много написано книг. Давайте оставим эти вопросы за скобками, я на них отвечать не буду, потому что я знаю на них ответы.

Валентин Филиппов: Логично. Но знаете, я, изучал историю наполеоновских войн и мне очень жалко, что некоторые из непосредственных участников не оставили мемуаров. Даже не те, которые погибли, хотя и они тоже. Но даже среди оставшихся в живых были те, которые сказали: «Я знаю все, но я никому ничего не скажу». И унесли с собой это все. А мы до сих пор, 200 лет прошло, мы мучаемся.

Олег Царев: Я этих людей понимаю, почему они не писали мемуаров. Давайте оставим этот вопрос за скобками, а я просто вспоминаю, как это было 7 лет тому назад – с цветами, ветераны, с праздничными коллективами, которые пели, плясали, люди приходили воодушевленные. И очень хочется, чтобы это было не зря. Я надеюсь, что это не зря и я уверен, что это не зря.

Валентин Филиппов: Хорошо. У меня следующий вопрос. Почему руководство Украины так редко приезжает на Украину и так мало времени там проводит? Приехало руководство, 10 минут пообщалось с президентом, 10 минут там ещё с кем-то, полчаса обед, полетели на Донбасс за чем-то, там походили, поехали обратно. Непонятно, почему руководство Украины игнорирует президента Украины, вообще Украину в целом игнорирует.

Олег Царев: Ну, Зеленский сделал очень много, очень старался, чтобы на него обратили внимание и приехали к нему. Была проделана колоссальная работа, включая это обострение на Донбассе, которое чуть не вылилось в войну. Надо отдать должное руководству Российской Федерации, которое приняло решительные меры, и Байден был вынужден позвонить и дать все команды, чтобы Украина ни в коем случае не ввязывалась в авантюры.

Там не все так просто. Очень большую работу проделали Лавров и Кэрри для того, чтобы Байден позвонил. Кэрри отвечает за экологическую повестку. Это бывший руководитель Госдепартамента. Однозначно у него есть связи и возможности больше, чем у сегодняшнего главы Госдепартамента. Между ними идет конкуренция. И Кэрри здесь сыграл, как в высшей лиге. И Блинкену пришлось срочно приезжать на Украину для того, чтобы не выпасть из повестки дня.

И какие выводы можно сделать? Во-первых, Блинкен сказал, что оппозиционных партий на Украине быть не должно. Эта хваленая, европейская, западная, американская демократия, она демократия, но конкуренция должная быть только среди прозападных партий. Запад не хочет повторять ошибку Януковича, который в свое время взрастил «Свободу», считая Тягнибока самым удобным для себя конкурентом, понимая, что он у него гарантированно выиграет. Но мы видели, как во время майдана «Свобода» дала идеологическое наполнение майдана.

И вот эта условно подконтрольная оппозиция, которую сейчас Зеленский предлагает Западу создать из остатков ОПЗЖ, она в любой момент времени может стать реальной оппозицией. Они этого не хотят. И здесь получается сложная игра. Дело в том, что для Зеленского действительно выгодно, самый выгодный кандидат – это Бойко. Он просчитал, что он гарантированно у него выигрывает. Это не секрет, что без Крыма, без Донбасса большинства у прорусских партий в данный момент времени быть не может. Это выгодно Ахметову.

Все, наверное, кто занимается политикой, читали интервью Ахметова, которое он дал во время приезда Блинкена, о том, что он не будет заниматься политикой, он заниматься будет только бизнесом. Почему он дал такое интервью? Потому что таково было требование американцев.

Но Ахметов хитрит. Новинский, Колесников, Мураев, люди, которые подконтрольны и имеют отношение к Зеленскому, развивают свои политические проекты. И в случае если Зеленский решит пойти ва-банк и идти на второй срок президентский, то этот инструмент может быть использован. Посмотрим, получится или нет. Офис президента, они пытались объяснить американцам, что проще иметь подконтрольную оппозицию, которая будет сублимировать голоса избирателей, политическую силу, которая будет каждый шаг согласовывать с офисом президента. Но пока это не получилось. Это один из итогов приезда Блинкена.

Валентин Филиппов: То есть, оппозиции не будет?

Олег Царев: Будем смотреть, как будут развиваться события. Медведчука выдавливают из страны уголовными делами. Портнова выдавливают из страны. Они хотят зачистить медийное поле, для того, чтобы не было таких журналистов как Таня Монтян. Партию Шария однозначно закроют, по крайней мере, все к этому идет, и такая команда прозвучала. В стране не должно остаться реальных оппозиционных сил. И даже не реальных оппозиционных сил, которые лишь виртуально являются оппозиционными.

Валентин Филиппов: Олег Анатольевич, а может это хорошо? Ну вот послушайте, у нас все время получается такая ерунда. У нас есть как-бы вроде бы пророссийские силы на Украине. Даже если их нету, то любой офис президента, любого президента, их назначает. У них завтра Тягнибок будет, они назначат. «Тягнибок – посланник Путина». Развесят билборды по стране и будет вот такая ситуация.

Может это хорошо, когда уже никаких иллюзий и не будет вот этого «Давайте проголосуем за Зеленского? Он пророссийский, давайте за Зеленского». Все будут четко знать: нету у нас пророссийских. Нету и не будет – запрещено. И как-то легче жить станет, правда? И решения принимать станет легче.

Олег Царев: Я сейчас выступаю с точки зрения аналитика. Я говорю о том, что будет. Здесь есть и свои плюсы, и свои минусы. В каждом решении есть свои плюсы и минусы. Плюсы те, что вы сказали, минусы — это то, что в случае реального изменения политической ситуации, у нас не будет даже виртуальных политических сил, которые способны поднять флаг Российской Федерации. А кто-то ж должен поднять флаг Российской федерации.

Валентин Филиппов: Я подниму.

Олег Царев: Если вдруг будет какое-то обострение, там и Лещенко, и Мустафа Найем, и Корбан, и Коломойский …

Валентин Филиппов: И Гончаренко!

Олег Царев: Гончаренко, да. Они будут с флагами встречать российские танки, и, возможно, мы их увидим в составе новой администрации.

Валентин Филиппов: Если вы почитаете периодику начала века, то читаешь-читаешь – никаких большевиков нету, никакого Ленина нету, ничего этого нету. Какие-то политические силы между собой спорят, что-то происходит, какого-то Распутина они «давайте прогоним – давайте не прогоним». А потом вдруг такой, раз – Ленин на броневичке. Ну как это? Его ж выдавили, в русской политике такой партии нету. А «есть такая партия», сказал Ленин. Ну так откуда мы знаем, может быть когда будет нужный момент, условный Царев. Условный. Скажет «Так вот он я».

Олег Царев: Я не историк, я инженер-физик, но насколько я понимаю …

Валентин Филиппов: А нам надоели историки в политике. Нам нужны инженеры-физики.

Олег Царев: Насколько я понимаю в царской России было не все так просто после буржуазной революции. Была партия, был Керенский, который был нацелен на продолжение войны, был генералитет, целая группа офицеров, которые потом составили костяк Красной армии, которые выступали за прекращение войны, потому что понимали, что стране это принесет разруху. Поэтому всегда есть какие-то политические силы, они явные или неявные, неполитические, но в стране должны быть какие-то силы, которые способны подхватить этот флаг. Давайте перейдем к следующему вопросу.

Валентин Филиппов: Давайте.

Олег Царев: Вопрос олигархов. Вопрос олигархов поставлен ребром. Олигархи – это Коломойский, Фирташ, Ахметов. Их влияние должно уменьшаться. Должно уменьшаться на политику и должно уменьшаться с финансовой точки зрения. Ведь один из вопросов – это продолжение кредитования МВФ. И по этому вопросу не было принято решение. Потому что оборот контрабанды от 1,5 до 3 миллиардов долларов черного кэша. Скрутки на НДС. Взятки, поборы и так далее и так далее. Всё это деньги. Это торговля энергоносителями, на чем Ахметов и Коломойский сейчас достаточно активно делают свои деньги.

Иностранцы считают, что эти деньги должны поступать в бюджет и в том числе и для этого нужно убрать олигархов из власти. Они устали финансировать бюджет Украины. Зачем им финансировать своими деньгами, если в Украине разворовываются деньги, которые собирают на Украине? На эти деньги будет подниматься зарплата чиновникам и формироваться компрадорская элита из чиновников, которые будут работать исключительно на запад и на западные международные компании.

Каждый, кто дочитывал методичку Джина Шарпа до конца, а не только ту часть, которая касается революции, знает, что там было написано о том, что должны проходить смены элит. Они должны проходить по разным причинам. Они должны становиться более управляемыми с точки зрения Запада. И каждая смена элит … ведь все же понимают, что переворот был незаконен … должны приходить какие-то элиты, которые не имеют к этому отношения.

Одна из причин, почему Блинкена сопровождала Нуланд – это была попытка вернуть в политическую игру Яценюка. Все знаем о теплых личных отношениях Нуланд и Яценюка. Все помнят, как Петру Порошенко стоило много сил для того, чтобы все-таки снять Яценюка. Он тогда не хотел делиться деньгами, коррупционными потоками, которые частично на себя замыкал Яценюк. Злополучный миллиард долларов, который заработал Яценюк – это деньги, которые недополучил Порошенко. И Порошенко воспринимал это очень болезненно.

Валентин Филиппов: Такое не прощают.

Олег Царев: У Порошенко всегда так получалось. Когда у него стоял вопрос между какими-то политическими вопросами и деньгами, он выбирал деньги. И вполне возможно сейчас он себе кусает локти, потому что это одна из причин, почему возникло недоверие у администрации Байдена к Петру Порошенко. Да, он в дальнейшем все коррупционные потоки сосредоточил на себе, но нажил себе врагов, в том числе в лице Нуланд и других чиновников, а влияние у них достаточно большое, которые ему не доверяют. Считают его слишком жадным, слишком хитрым и не желают повторно входить в реку и давать ему власть.

Ну и понятно, что мы видели, что Блинкен встречался с представителями киевской православной церкви, а не Московского патриархата.

Валентин Филиппов: Да.

Олег Царев: … и мои друзья в Киеве делают вывод, что Московский патриархат будут дальше зажимать. Не знаю, правда это или нет, будет это или нет, но в конечном итоге они хотят захватить Лавры наши и продолжать выдавливать Московский патриархат из общественной жизни. Они хотят зачистить оппозиционные прорусские партии, и они хотят, чтобы и религиозная жизнь граждан Украины была у них под контролем. Все остальное освещалось в разных СМИ и ничего нового добавить я не могу.

Валентин Филиппов: Ну, может быть, и не надо … Я не знаю, вы обрисовываете эту ситуацию достаточно безысходно как-то.

Олег Царев: Нам надо достраивать Северный поток максимально быстро, для того чтобы развязывать руки. И надо понимать, что на Украине принят закон о присутствии иностранных войск на территории Украины. Постоянном. Да, это будет ротация, но это будут так называемые «дома отдыха», в которых постоянно находятся иностранные войска. Если они это сделают в ближайшее время, то и военный сценарий освобождения Украины будет под большим вопросом.

Валентин Филиппов: И кто-то вздохнет спокойно. «Ну теперь не получится точно» скажет.

Олег Царев: Ну мы-то точно не вздохнем. Украина – наш дом.

Валентин Филиппов: Наш дом – Россия. В том числе и Украина.

Олег Царев: Да

Валентин Филиппов: Ну хорошо. Огромное спасибо. Будем надеяться на лучшее, а не на то, что говорит Царев.