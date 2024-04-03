«Пока не поздно»: Украине лучше эвакуировать население из ряда регионов – Бортник

Украинской власти нужно срочно эвакуировать население Харькова и Херсона, а жителям Одессы лучше бы не дожидаться критической ситуации и выехать самим. В целом, по стране придется вывезти в западную часть жителей ряда регионов, близких к фронту.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, и обращаюсь к харьковчанам – кто может уехать, что необходимо уехать из Харькова и прифронтовых полос. Государство сейчас обязано организовать эвакуацию детей и тех людей, которые находятся на попечении у государства: детские дома, дома престарелых, медицинские учреждения, часть из них. Потому что явно Харьков будет и дальше страдать, и условия жизни в Харькове, инфраструктура будет ухудшаться. Понятно, что эвакуировать весь такой город и всю прифронтовую полосу государство сегодня не может, хотя оно должно к этому готовиться. Возможно, нам, как в свое время финнам, придется эвакуировать значительную часть своего населения из отдельных регионов. И в силу российских наступлений, и в силу угрозы применения ядерного оружия мы должны сейчас готовить где-то на Западной Украине масштабные возможности для развертывания масштабных лагерей для беженцев…», – отметил он.

«Пока Одессу утюжат, но все же несопоставимо с Харьковом. Пока до Одессы не долетают КАБы, я призываю одесситов, кто может уехать, уезжать самостоятельно. Риск погибнуть, быть травмированными – все равно остается высоким. Ну а для государства пока критической необходимости в этом нет. Херсон необходимо эвакуировать давно было. Не было необходимости его повторно заселять. Потому что наши издержки на поддержание инфраструктуры в Херсоне, на ликвидацию ежедневных последствий обстрелов и ударов по Херсону – они выше, наверное, уже сегодня, нежели те издержки, которые мы понесли бы, эвакуировав население этого города», – рассуждал Бортник.