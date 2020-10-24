«Пока не поздно!» – Яценюк призвал США и ЕС к «историческому» объединению с Украиной против РФ и Китая

24.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Добиться мира и стабильности в Европе можно лишь расширением границ ЕС и НАТО, а потому Евросоюзу и США нужно создать принципиально новый союз с Украиной против России и Китая.

Об этом в ходе киевского форума по безопасности заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская военная агрессия против Украины не остановлена. Украина борется за свою свободу. Украина борется за мир. Поэтому основной месседж я хотел бы огласить с трибуны нашего форума – Украине нужен продолжительный мир.

Мир на украинских условиях, мир не через капитуляцию, мир не через пленение, мир не через примирение на российских условиях. Мир исключительно через то, чтобы Украина вернула себе законные, исторические, легитимные территории Донецк, Луганск и Крым, мир через то, чтобы Украина получила настоящие, а не мнимые гарантии безопасности, как было по Будапештскому меморандуму, мир через то, чтобы Украина была единою, сильною, объединенной нацией.

Цель этого форума – это также обращение к нашим американским и европейским партнерам. Считаю, что пришло время, чтобы Европейский Союз и США приняли решение о создании группы высокого уровня, которая бы имела целью завершение исторического объединения Европы. Я бы назвал ее так: не как ООН, а объединенная миссия американцев и европейцев для финального объединения Европы.

Я обратился в Financial Times, и я надеюсь, что в том числе после американских выборов такая группа появится, потому что сейчас на повестке дня должно стоять завершение объединения Европы и введение всеобъемлющего и продолжительного мира во всей Восточной Европе, остановка российской агрессии и расширение границ свободного мира», – ораторствовал Яценюк.

Он подчеркнул, что достичь продолжительного мира и стабильности в Европе сегодня можно лишь расширением границ ЕС и НАТО.

«Другого ответа мир не придумал для стран свободного мира, и это должно быть ключевой идеей для объединительной мисси Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки по достижению продолжительного мира во всей Европе и на Украине», – добавил экс-премьер с позывным «Кролик».

«И мы как Украина знаем, насколько важна поддержка тех, кто борется. Россия и Владимир Путин не изменили своих планов. Владимир Путин поставил ключевой целью не просто восстановление Советского Союза, цель Владимира Путина – восстановление тюрьмы народов и в эту тюрьму он хочет посадить украинский народ, грузин, белорусов.

Он мечтает, чтобы в эту тюрьму посадить балтийские страны. Он мечтает о том, чтобы распределить по-новому мир. И Западный мир уже сегодня должен ответить на вопрос, что делать с Россией.

Если сильный и свободный Запад не сможет найти ответ на этот вопрос, то я могу сказать, согласно того, что Путин вчера говорил на Валдае, кто найдет этот ответ – Путин ищет поддержки в Китае. Или мы как свободный мир объединяемся и защищаем наши ценности и становимся сильными, или тогда диктаторские авторитарные режимы, станут сильными и будут порабощать народы свободного мира», – заключил Яценюк.