«Пока не вылезли всякие гуманисты» – в Киеве призвали поторопиться с уничтожением народов Палестины и Донбасса

Вадим Москаленко .  
10.10.2023 16:24
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Военные преступления, Война, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Израиль, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Израиль должен воспользоваться истерией – и покончить со всеми своими врагами до того, как гуманисты и миротворцы успеют подать слово.

Об этом в эфире интернет-канала «Думайте» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Израиль должен воспользоваться истерией – и покончить со всеми своими врагами до того, как...

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«У израильского правительства и армии есть 7-10 дней для того, чтобы реализовать операцию вторжения и уничтожения ХАМАС.

Через неделю, когда в мире немножко снизится градус возмущения действиями ХАМАС, на сцену начнут вылезать разного рода миротворцы, гуманисты, правозащитники. Со своими тезисами «не всё так однозначно», «народ не несёт ответственности за власть», «нельзя карать всех», – рассуждал укро-нацист.

Он подчеркнул, что Украине надо брать пример и также нацеливаться на полное уничтожение противника, то есть жителей Донбасса и Крыма.

«То же самое, что и у нас. Ещё один момент, который нам нужно тщательно изучить на примере Израиля», – добавил экс-замминистра.

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