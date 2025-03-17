Пока обсуждают перемирие: «азовец» планирует «наказать все русских и расчленить Россию»

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Россия должна быть разделена, а все русские – принимавшие и не принимавшие участие в конфликте, сидеть по тюрьмам и отрабатывать репарации.

Об этом на канале «Суспильное Ивано-Франковск» заявил пленённый в «Азовстали» и вернувшийся в результате обмена на Украину боевик запрещённого и признанного в РФ террористическим «Азова» Андрей «Корень» Кориневич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За все свои злодеяния должен ответить каждый русский, кто в этом принимал участие. Равнодушных за своё наказать, потому что равнодушие – это большое преступление. Причастных к военным преступлениям – по военным преступлениям наказать, то есть они все должны сидеть по тюрьмам и выплачивать, отрабатывать всё то, что сделали. Наказание должно быть наивысшей формы, какая доступна официальными судами и структурами, это должна быть наивысшая мера наказания», – трепался нацист.