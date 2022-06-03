Пока Польша тянет щупальца к Харькову, войска РФ рубят щупальца «Кракенам»

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Новости Украины

Польша, после состоявшихся в Киеве 1 июня украинско-польских межправительственных консультаций, торопится закрепиться на левом берегу Днепра. Как сообщил в интервью Polsat News Михал Дворчак, главный помощник премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, страны Европы будут помогать Украине восстанавливать пострадавшие в результате военных действий области. Польша «решила сосредоточиться на Харьковской».

Каковы бы ни были планы Польши и её заокеанских союзников по отношению к Украине, как западные, так и украинские ведомства и СМИ стоически выдерживают соответствующий информационный фон – якобы российские войска «отброшены от Харькова» а украинские «местами вышли к российской границе».

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Также в соцсетях упорно распространяются слухи о якобы имеющихся договоренностях между Россией и США, согласно которым РФ остановится на существующей линии соприкосновения. В крайнем случае, союзные силы выйдут на границы Донбасса. Но Харьков и север области в любом случае останутся под контролем Киева. Который готов отдать регион на откуп полякам.

Возможно, такая информационная политика нужна, чтобы в регион как можно скорее могли (формально) зайти польские инвесторы и строительные фирмы, а далее под предлогом защиты сограждан появились польские «миротворцы»? С целью, как минимум, использовать Харьков в качестве инструмента торга за Восточные Кресы.

Следует отметить, что истинное положение военных формирований Украины на Харьковском направлении даёт мало шансов для реализации планов Зеленского-Моравецкого.

ВС РФ, развивая успех, продолжают возвращать утраченные во время майского отступления позиции. По состоянию на 2 июня идут стрелковые бои за ранее подконтрольные ВФУ Федоровку и Шестаково. Россияне близки к тому, чтобы перекрыть единственную дорогу из Харькова на Старый Салтов. Когда это произойдет (вероятно, в течение суток), украинские части в этом населенном пункте окажутся в котле.

По сообщению МО РФ, в ночь на 2 июня уничтожены высокоточным оружием пункты управления националистических формирований «Кракена» – в Золочеве, и «Азова» – в Старом Салтове.

Накануне, 1 июня, в ходе боёв под Харьковом перешли в разряд «груз 200» не менее 90 «кракенов».

Нацисты отползают к областному центру, по пути «зачищая» села от остатков имущества жителей.

А тем временем за океаном, в поддержку младших партнёров, блюдут табу на объективную информацию о харьковском участке фронта.

«На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточил на удержании занятых рубежей… ВСУ оттесняют российские войска на север и восток от Харькова и могут отрезать линии снабжения оккупантов, что поставит войска РФ в такое же положение, в каком они находились после наступления на Киев», – излагает свой взгляд на ситуацию генерал в отставке Филипп Бридлав, экс-командующий европейским командованием вооружённых сил США.