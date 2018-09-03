03.09.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина
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Пока Порошенко и Аваков грызутся, военного положения на Украине не будет



Конфликт президента Украины Петра Порошенко и главы МВД Арсена Авакова состоит в том, что оба чиновника пытаются спихнуть друг на друга ответственность за развязанную бойню в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший глава украинского бюро Интерпола, нардеп VI созыва Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Существует ли ресурс сегодня для того, чтобы объявить военное положение? Думаю, нет. Учитывая то, что на сегодняшний день мы видим большой конфликт между двумя акционерами нынешней власти (невзирая на их рейтинг уважения к ним в обществе близкий к нулю) – это Порошенко и Аваков. Мы видим конфликт, который чётко существует между этими людьми», – заявил Куликов.

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«Как бы я ни относился к Авакову, сегодня он является сдерживающим фактором и фактором возможности проведения выборов. Между одним и другим существует дилемма – кто же будет отвечать за войну. И пока у Авакова это получается лучше. Сделать всё, чтобы за войну, за всё, что происходило, за убийства, за расстрел мирных жителей отвечал Пётр Алексеевич», – считает экс-нардеп.

При этом, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», в одном из выступлений Аваков заявил, что перспектива «идти на смерть, лишь бы стать членами НАТО», ему неинтересна.

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